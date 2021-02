Sobre los fondos que Trump prometió por normalizar las relaciones con Israel.

Una escritora y abogada israelí, Tal Schneider, reveló que “Estados Unidos ha asignado tres mil millones de dólares para financiar la cooperación comercial entre los países árabes e Israel como parte de los acuerdos de normalización de relaciones diplomáticas. Ya se han presentaron cientos de solicitudes de financiamiento para obtener la aprobación del fondo financiero asignado, pero después del cambio de la administración estadounidense el mes pasado, el fondo aún no tiene director y puede ser que también se quede sin financiamiento”.

Schneider agregó en su informe publicado en el digital Times Of Israel, que “hay muchas preguntas planteadas por israelíes y árabes sobre el destino de los tres mil millones de dólares asignados para proyectos agrícolas en el Medio Oriente y para financiar la cooperación comercial entre ambos, ya que, según firmaron en los acuerdos abrahámicos entre Israel; Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Marruecos y Sudán, el acuerdo incluía el “Fondo Abraham” dotado de 3 mil millones de dólares destinados a financiar proyectos comerciales entre los países de la región.

Destacó que “el anuncio del lanzamiento del fondo el pasado 20 de octubre de 2020 estipulaba que se cumpliría con el compromiso declarado con lo contenido en los Acuerdos Abrahamicos.” El fondo, costeado por la Fundación Estadounidense para las Finanzas y el Desarrollo junto con los Emiratos Árabes Unidos e Israel, inyectará más de 3 mil millones de dólares en el mercado de inversión para el desarrollo del sector privado con el objetivo de ”mejorar la cooperación económica regional y fomentar la prosperidad en el Medio Oriente y más allá”.

Señaló que “según la encuesta israelí, el fondo ha examinado cientos de solicitudes de financiamiento desde su inicio; y ya se han presentado un total de 15 proyectos a la espera de ser aprobados por la DFC, pero el 20 de enero de 2021, con la toma de posesión del nuevo presidente, Joe Biden, el director del fondo, Ari Lightstone, renunció porque su nombramiento fue una decisión política de la administración del ex presidente Donald Trump. Desde entonces el fondo está bloqueado.”

Un empresario cercano a la embajada de Estados Unidos en Israel le reveló a Schneider que “al establecer el fondo, la administración Trump esperaba ganar las elecciones, pero al anunciarse que no continuaría por otro período, rebajó sus expectativas de seguir operando con el Fondo Abraham luego de que la nueva administración de Biden nombrase a cientos de funcionarios de todas las ramas del gobierno, abandonando dos de los importantes nombramientos para poner en marcha el fondo, pero hasta el momento no hay ningún anuncio por parte de la administración de su intención de reanudarlos”.

Explicó que “el fondo tiene una cita con su presidente, Lightstone, que es el embajador adjunto de Estados Unidos en Israel desde enero de 2021, y la segunda cita es para quien

encabeza la DFC. Se espera que se reembolse el capital, a diferencia de las donaciones otorgadas por USAID. ”Estamos ante un fondo creado por la administración Trump para inyectar capital a través de préstamos y retornos del capital.”

Destacó que “el fondo ya no es una prioridad para Biden, luego de que trabajase como brazo financiero de la administración Trump para impulsar las relaciones comerciales y fortalecerlas en la región, pero hoy está claro que los estadounidenses están reduciendo su financiamiento para el fondo, cuyo anuncio estipuló que su centro principal estará en Israel, y los primeros países socios serían Estados Unidos, Israel y los Emiratos Árabes Unidos, esperando que se unan más países, así como la participación de Uzbekistán aportando cincuenta millones de dólares.”

Explicó que “los proyectos aprobados por el fondo son 15, de los 250 que se presentaron para su aprobación en Washington, pero siguen estancados. La directora del fondo, Lightstone recibió cientos de estas ofertas con varios datos e ideas, ahora, a través de un pequeño equipo que se dedica a clasificar y analizar la viabilidad comercial de los proyectos, así como la viabilidad económica en términos de financiación.”

Dan Catripps, jefe del departamento de comercio exterior y relaciones internacionales de la Asociación de Industriales dijo: “Los pocos meses en los que comenzó el fondo, su trabajo se caracterizó por la falta de transparencia. No publicó un sitio web ni recibió una llamada del público, posteriormente entendí que se dirigían al sector privado de los países socios. No está claro donde irán las inversiones, a pesar de que este fondo se estableció para participar en el desarrollo, y no solo con fines de lucro”.

Con información de Milenio.

Permitida la reproducción citando las fuentes.