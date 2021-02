Avanza el esclarecimiento de las amenazas contra el presidente de la DAIA

Jorge Knoblovits, presidente de la DAIA, ha estado recibiendo reiteradas amenazas desde el 18 de julio de 2019, cuando un hombre se sentó a su lado y acusó a los dirigentes de la entidad de ladrones, en un tono amenazante, además de enumerar datos de su vida personal.

Luego las amenazas continuaron reiteradamente hasta que en enero pasado recibió una carta, y fue allí entonces cuando el presidente de la entidad representativa de la comunidad judía decidió hacer la denuncia.

Radio Jai dialogó con él, para conocer su perspectiva del caso, sus opiniones y reflexiones acerca de la detención del sospechoso y el avance de la causa.

“La última amenaza fue la de la carta. Haber logrado investigar e identificar a la persona son buenas noticias para la justicia y para los cuerpos de investigación de la policía porque acredita que no cualquiera impunemente puede vertir una amenaza sin tener consecuencias”.

“Como dirigente comunitario me genera poder confiar en el trabajo de la policía y la justicia”. “La DAIA trabaja permanentemente porque tenemos que cuidar de la seguridad de nuestra comunidad y del marco judicial adecuado, me parece que es un buen ejemplo, es el lugar donde tenemos que estar: el de la certeza, la responsabilidad, la imputabilidad, la determinación cuando hay una amenaza, un comentario antisemita, discurso de odio.

Me parece que este es el marco adecuado donde deberíamos funcionar todos como argentinos.”

Finalmente, el presidente de la DAIA concluyó: “Están inspeccionando los aparatos electrónicos para ver si tenía alguna vinculación con algún grupo, pero el tribunal me citó la semana pasada, me mostró la foto del sospechoso, yo no lo conocía. Es un tribunal que refiere a todas las víctimas”.

Las investigaciones continúan a fin de esclarecer los hechos y la autoría de los mismos.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.