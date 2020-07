“Un atentado terrorista es delito de lesa humanidad y pueden ser juzgados los responsables del hecho como del encubrimiento sin prescripción”

Dialogamos con el periodista Héctor Gambini, editor del diario Clarín de Argentina, a propósito de su columna se ésta semana titulada “Ahora Cristina Kirchner acorrala a Alberto Fernández por la AMIA”.

“Hay dos carriles diferentes, uno es lo que está sobre el tapete bien a la luz y es la salud pública, esta pandemia que nos afecta a todos y todos sus derivados, los sanitarios, los económicos, los sociales. Por otro lado, un poco bajo cuerda, me parece que hay un plan de un sector del gobierno que encabeza la vicepresidente para seguir a rajatabla con algunos objetivos forzados sobre todo en el tema de la justicia y seguir adelante con estos lineamientos pase lo que pase. Incluso el escenario general de la pandemia facilita estos movimientos porque pueden pasar más desapercibidos, sin embargo algunos de ellos se han notado en los últimos días”, indicó Gambini respecto de las acciones que se desarrollan en medio de la distracción que supone la pandemia de Coronavirus.

En la nota publicada el 1 de julio, recuerda el periodista dichos de quien hoy es presidente de la nación, respecto del Memorandum con Irán y los motivos que llevaron a su presentación. “El entonces ex jefe de gabinete, cuando se estaba por cumplir un mes de la muerte del fiscal Nisman exhibió aquella columna de `La Nación´ titulada algo así como ‘Hasta que el silencio aturda a la presidente’, y creo que se refería a la marcha de silencio para pedir justicia por la muerte de Nisman. Ahí, el actual presidente decía algo de un sentido común inoxidable, como que que ‘el solo hecho de haber firmado el pacto con Irán hacía caer las alertas rojas’, no en la formalidad pero si en la práctica. ¿Cómo un organismo internacional como Interpol se animaría a detener a una persona que está con pedido de captura de un país que acaba de hacer un pacto con el país que le pide la captura?. Entonces, el acuerdo entre las partes de dos países miembro de Interpol volvía estas alertas en la práctica completamente inocuas. Sin embargo, la ex presidente y quienes fueron funcionarios de su gobierno batallan sobre eso y además lo usan como prueba de que como los papeles no cambiaron burocráticamente, significa que no se encubrió a ningún sospechoso de un atentado terrorista”.

En relación al hecho de que la Cámara Federal porteña firmó una dura resolución en el expediente judicial ordenando al juez Rodolfo Canicoba Corral que haga a un lado las pistas y desvíos respecto al encubrimiento del ataque y se concentre en perseguir a sus autores, ciudadanos y funcionarios iraníes integrantes de la organización Hezbollah, Gambini expresó que “lo que la cámara federal hace son tres cosas importantes: Una, está diciendo que la línea que seguía el fiscal Nisman era la correcta. Dos, saquemos este caso de los cajones, porque la verdad es que murió Nisman y la causa quedo dando vueltas pero no se avanzó. Y tres, que a mí me parece la más importante, la cámara volvió a ratificar que es una causa imprescriptible, porque un atentado terrorista es un delito de lesa humanidad y por lo tanto pueden ser juzgados sus responsables, tanto del atentado como del encubrimiento. Mientras que la persona esté viva puede seguir siendo perseguida por ese delito y juzgada, y eventualmente condenada o no. Y eso creo que es un poco lo que incomoda a todos los que de alguna manera u otra están involucrados”.

El episodio del espionaje en tiempos del gobierno de Cambiemos también fue abordado por el editor del diario Clarín: “Fijate con que velocidad actuó la juez Federico Villena, a quien le acaban de sacar la causa para citar a espías por las presuntas escuchas ilegales. Inmediatamente esos espías fueron puestos a disposición por la AFI con nombre, apellido, dirección, etc. Vamos a ver qué ocurre luego de la feria judicial, si tienen que citar como testigos a todos los espías que tuvieron operativos el día en que apareció muerto Nisman, y si la AFI actúa con la misma celeridad y eficiencia”, concluyó.

