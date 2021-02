Abrazarte: Un proyecto de innovación en residencia para adultos mayores

El momento de decidir un lugar de residencia para nuestros adultos mayores, suele representar una dificultad, por las emociones que surgen, y por las dudas que aparecen cuando debemos elegir uno u otro lugar.

Abrazarte es un proyecto solidario que tiene como objetivo acompañar a aquellos que estén pasando por esta situación.

Para conocer más sobre este emprendimiento, entrevistamos al ingeniero David Wald, quien dio detalles al respecto.

Abrazarte, es un proyecto que nació como innovación, hace aproximadamente dos años y medio, y que, “es raro porque los innovadores somos abuelos”. Junto a él está el doctor Leonardo Henquin, felizmente se sumó al equipo y un especialista en Comunicación Digital, el licenciado Damián Henquin.

En la Ciudad de Buenos Aires existen cerca de 500 instituciones geriátricas. Durante el primer año de trabajo, los responsables de Abrazarte, se dedicaron a realizar una selección rigurosa de 30 centros, que estimaron los mejores por sus características.

“Esa selección no estaba determinada por los precios de cada lugar, que no necesariamente un precio caro, garantiza que fuera mejor, o precio bajo, peor. “Nosotros no cobramos por este servicio a las familias”. Ellos acompañan a las familias, quienes son atendidas personalmente por un profesional del equipo, quien los ayuda y asesora en todo lo que necesiten”

El programa cuenta con una amplia base de datos, a la que se puede ingresar por diferentes criterios: costo, ubicación geográfica, tipos de servicios, limitaciones o no sobre el ingreso para personas con patologías. Y a partir de allí ofrecen una propuesta para cada necesidad. En esta primera etapa están trabajando con centros de la Capital, pero en los próximos meses extenderán la propuesta al conurbano.

Sobre el tiempo que lleva encontrar el lugar adecuado para el futuro residente, desde que se realiza la consulta, el ingeniero Wald nos dijo que por lo general, hay mucha ansiedad de parte de las familias, pero que en el término de 48 horas ya les pueden ofrecer una propuesta “clara, concreta y adecuada a las necesidades”. Si esa propuesta, por alguna razón, no fuera viable, se realizará otra, y no se detendrán hasta que la persona encuentre un lugar satisfactorio para su familiar.

Sobre la diversidad de características en las instituciones. En general residen personas solas, pero hay también matrimonios que conviven y hasta uno de ellos sale a trabajar, y dependen mucho de lugares.

Acerca de los prejuicios que aún existen sobre la internación en los geriátricos, Wald opinó que “hace 25 años el tema era mucho más culposo”, ahora está más aceptado, cambió el perfil de la persona mayor, que no es un desecho, que hoy es una persona valiosa, y que lo será hasta el último día. Citó como ejemplo el de su madre que era una mujer deprimida y que cuando ingresó a la institución, comenzó a escribir, “dejó 23 cuadernos llenos de escrituras”.

Se debe tener en cuenta que cuando la persona mayor está sola en su casa, necesita de personal que la asista, tal vez tres personas que se turnen por día, y si por algún motivo, se produce algún inconveniente en alguna de ellas, se malogra toda la logística armada para la asistencia a esa persona y desembocando en un problema familiar.

Abrazarte aspira a ser uno de los proyectos de vanguardia respecto del porvenir en la atención de las personas mayores que, a nivel mundial, están creciendo mucho.

Para finalizar, David señaló: que, “como personas grandes”, con un recorrido profesional realizado, sintieron la necesidad de hacer cosas buenas, que hay un espacio grande para hacerlas, para la sociedad y para la comunidad”.

Para quienes deseen información y asesoramiento, hacerlo por la página web: www.abrazarte.com.ar o comunicarse al Tel: 4855 7575

Por CL/RJ

Reproducción autorizada poe Radio Jai citando la fuente