La hija de Amos Oz acusa a su padre de “abuso en serie”

Una hija del difunto y aclamado autor israelí Amos Oz dice que su padre “abusó en serie” de ella, física y mentalmente, hasta su muerte en 2018.

Galia Oz detalla los supuestos abusos de su padre en una nueva autobiografía, “Algo disfrazado de amor”, que ha sacudido la imagen de Israel del novelista, considerado uno de los mejores escritores del país y un eterno favorito del premio Nobel. Oz murió de cáncer en 2018.

“Durante mi infancia, mi padre me golpeó, maldijo y humilló”, escribió.

“El abuso fue creativo: me arrastraba por la casa y me arrojaba a la entrada. Me llamaría basura. No perdió la calma y esto no fue una bofetada ocasional, sino una rutina de abuso en serie ”, dijo.

“Mi crimen fue que yo soy yo, por lo que el castigo fue interminable. Necesitaba estar seguro de que estaba roto “.

El escritor Yehuda Atlas, amigo de Galia Oz, dijo a Army Radio: “Sabía de estas historias. Es difícil para nosotros los izquierdistas, Amos Oz era nuestro príncipe dorado, pero parece que incluso la luna tiene un lado oscuro “.

Pero la viuda de Oz y otros dos hijos rechazaron la representación del novelista como un padre abusivo.

“Conocimos a un padre diferente. Un padre cálido, cariñoso y atento que amaba a su familia ”, escribió la viuda Nili Oz en una declaración también firmada por los niños Fania Oz-Salzberger y Daniel Oz.

“Las acusaciones que Galia presenta contra él están en total contradicción con nuestros fuertes recuerdos de toda nuestra vida”, escribieron, y agregaron que estaban sorprendidos por las acusaciones.

Notaron que Galia no había estado en contacto con la familia durante siete años, y que Oz intentó hasta el día de su muerte conectarse con ella y comprender sus reclamos en su contra.

“El dolor de Galia probablemente sea real y desgarrador, pero recordamos de manera diferente. Totalmente diferente ”, escribieron.

Daniel Oz escribió en una publicación dominical en Facebook: “Mi padre no era un ángel, solo un ser humano, pero era el mejor ser humano que conozco”.

“Galia recuerda que experimentó una paternidad severa y abusiva a manos de nuestro padre. Estoy seguro, lo sé, de que hay una pizca de verdad en sus palabras. No la borres. Pero tampoco nos borres ”.

Oz fue el autor más leído y conocido de Israel, y fue aclamado por el presidente Reuven Rivlin después de su muerte en 2018 como el “mejor escritor” del país.

El primer ministro Benjamin Netanyahu llamó a Oz “uno de los más grandes autores” en la historia de Israel.

Ganó decenas de premios, incluido el Premio Israel y el Premio Goethe de Alemania, y sus libros se han traducido a 45 idiomas. En repetidas ocasiones se le había mencionado como uno de los principales candidatos al Premio Nobel de Literatura, pero se le escapó.

Oz también fue uno de los activistas de izquierda más vocales del país y partidarios de una solución de dos estados.

En una carrera que abarca medio siglo, Oz publicó más de 35 libros, incluidas 13 novelas, así como libros para niños y colecciones de cuentos, y cientos de artículos sobre temas literarios y políticos.

