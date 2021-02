El judoka iraní, ganador de la medalla de plata en Tel Aviv, “’nunca olvidaré la bondad israelí”

Después de huir de su país, Saeid Mollaei, que ahora compite por Mongolia, obtiene un logro histórico para un iraní en Israel. El israelí Tohar Butbul gana el bronce

En un logro histórico, el judoka disidente iraní Saeid Mollaei ganó una medalla de plata el viernes en la competencia internacional de judo Grand Slam celebrada en Tel Aviv.

Mollaei ocupó el segundo lugar en la categoría de menos de 81 kg después de perder ante Sahrofiddin Boltaboev de Uzbekistán.

El iraní compitió bajo la bandera de Mongolia después de convertirse en ciudadano de la nación asiática.

Huyó de su país de origen después de verse obligado a perder un partido a propósito para evitar enfrentarse a Sagi Muki de Israel en 2019.

Antes de la final por su segundo puesto, Mollaei dijo que Israel había sido “muy bueno conmigo desde que llegué”, informó CNN el viernes, citando comentarios transmitidos por la Federación Internacional de Judo.

Dijo que el equipo de judo israelí “ha sido muy amable. Eso es algo que nunca olvidaré”.

Le dijo a Kan TV de Israel: “Estoy compitiendo solo por Mongolia. Ya no compito por Irán. Esa parte se acabó para mí… Siempre he sido deportista. Nunca me he involucrado en política”.

Mientras tanto, Muki, un campeón mundial, fue sorprendentemente expulsado de la competencia en la primera ronda el viernes por la mañana.

Según el canal 12, Mollaei le dijo a Muki después de que terminó la competencia: “Tal vez nos encontremos en la final de los Juegos Olímpicos”.

Otro logro notable el viernes fue el israelí Tohar Butbul, quien ganó el bronce en la categoría masculina de menos de 73 kg.

El jueves se vieron varios logros para las atletas israelíes, con Timna Nelson Levy ganadora de una medalla de oro mientras que Gili Cohen se llevó la de plata.

“Es divertido ganar aquí en el país, es una lástima que no haya gente, porque nuestro público es el mejor del mundo”, dijo Nelson Levy después de ganar la medalla de oro, agradeciendo a la Asociación de Judo de Israel por “haber logrado llevar a cabo un un gran evento”en medio de la pandemia de coronavirus.

Cohen también logró llegar a la final en la categoría de peso de menos de 52 kilogramos, pero fue derrotada por la británica Chelsie Giles.

Unos 600 atletas de todo el mundo llegaron a Israel para participar en el concurso. El evento que aparentemente infringió las reglas provocó controversia entre los funcionarios de salud israelíes, así como entre los viajeros enojados por el cierre del aeropuerto en casi todos los demás casos.

Los organizadores dijeron que había sido imposible cancelar el torneo después de que Israel se comprometiera a organizarlo.

Los competidores se sometieron a pruebas de detección del virus y permanecieron en cápsulas cerradas y aisladas durante todo el evento.

