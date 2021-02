Muere mujer embarazada que participaba en campañas antivacunas en Israel

Osnat Ben Shitrit, de 32 años, tenía 30 semanas de embarazo y murió de complicaciones producto del Coronavirus en Jerusalem.

La mujer, madre de 4 niños, fue ingresada el martes pasado con complicaciones respiratorias en el hospital Hadassah Ein Karem de la capital. Su estado empeoró rápidamente y los médicos no pudieron hacer nada para salvarla a ella ni al bebé.

Familiares de Osnat, declararon a la prensa israelí que ella no había querido vacunarse por miedo a la información que había leído sobre la vacuna en Internet y las redes sociales. Su hermano Eljanan Siani dijo: ” no piensen que esto es simplemente un resfriado, nosotros también pensamos así y perdimos a nuestra querida hermana. Ella tenía la duda si vacunarse o no, y si lo hubiese hecho se habría recuperado”.

Su cuñado, fue quien abrió varios grupos en Facebook en contra de las vacunas y a publicar diferente tipo de información sobre ellas. Osnat participaba activamente en las redes sociales e influenciada por lo que leyó, decidió no vacunarse.

En Israel los médicos y los seguros de salud están llamando urgentemente a las embarazadas a vacunarse, ya que hoy en día, hay cientos de mujeres internadas en estado grave y varias con respirador. También se ha sabido de casos de cesáreas de emergencias en madres contagiadas y de bebés que no sobrevivieron.

La familia Ben Shitrit cerró los grupos anti vacunas que tenían en redes sociales y en televisión abierta llamaron a la gente a vacunarse: “uno no entiende lo que pasa hasta que toca tu casa”, dijo su hermana Ortal.

SG/RJ

