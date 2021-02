“Jorge Yoma es un monumento al antisemitismo”

Radio Jai dialogó con Daniel Muchnik, periodista, escritor y licenciado en Historia, acerca de una nota que publicó sobre la relación entre los judíos y Carlos Saúl Menem.

El intelectual caracterizó al ex presidente, y criticó los dichos antisemitas de Jorge Yoma.

“Menem de alguna manera representó el monumento a la corrupción en la Argentina”. “Es quien desnacionalizó la condición de estatal a la gran cantidad de empresas que prestaban servicios (públicos), y en ese pase según las investigaciones periodísticas de la época hubo manos sucias que intervinieron en el proceso de privatización”.

También, Muchnik expresó que “no hay en Menem una propensión contra los judíos” pero también hay que señalar que “durante la época de Menem se produjeron los dos grandes atentados contra la colectividad judía”. “Hay que dimensionarlo por un lado, en cuanto a la corrupción, y por otro en cuanto a la negligencia por los atentados“. Y es importante hacer notar que “es un cambio en la política exterior Argentina, la Argentina se puso a la disposición de los Estados Unidos, mandó barcos de guerra a la guerra del golfo“. Este es el costado político de Menem”

Sin dudas que Menem llegó al poder democráticamente y con el apoyo de mucha gente de distintos sectores. “Entró como un caudillo riojano que quería parecerse a Facundo Quiroga y la gente lo consagró, incluso por sobre uno de los mejores dirigentes del peronismo que fue Antonio Cafiero”. “La clase media le ha quedado agradecida en gran parte a ese Menem que le facilitó viajar por el mundo y gastar lo que quisiera, pero en realidad fue un gobierno caótico que rompió con la tradición ideológica peronista”.

“Fue un viraje en la tradición peronista, vinieron muchos capitales externos que salieron corriendo cuando en 1995 se dió el mejicanazo o el tequilazo donde los dólares comenzaron a irse del continente. El gran error de la alianza fue seguir con la convertibilidad que es un invento de laboratorio, que mucha gente compró”.

Muchnik aseguró: “El antisemitismo sigue vigente en la Argentina de mil maneras, tapado y encapsulado”. “De pronto un pariente de Menem, Jorge Yoma, un tipo que se lo considera muy simpático en el ambiente periodístico, lanzó una frase de un antisemitismo que me hizo acordar a los mismos elementos que utilizaron los nazis y los fascistas contra los judíos”, “Hizo una declaración profundamente antisemita, pero ojo, no es sólo Jorge Yoma el que aparece como antisemita, hay otros periodistas que están en la lÍnea profundamente antisemita que están por radio y el INADI no actúa”. “A los políticos no se les escapan las cosas, no dicen cosas que no quieren decir, los políticos dicen cosas que sí quieren decir, esta es mi experiencia de 50 años de periodismo”. “Jorge Yoma es un monumento al antisemitismo”.

Finalmente, concluyó: “El antisemitismo ha crecido notablemente en todo el mundo a partir de la crisis del 2008 con la crisis financiera. Y en la Argentina ha aumentado de mil maneras”.

El INADI (Instituto nacional de lucha contra la discriminación y xenofobia), debería actuar contra Yoma y decirle claramente que es un Nazi.

Vale la pena escuchar a Muchnik, un periodista que ha investigado y escrito muchísimo sobre historia, economía y la fenomenología del antisemitismo.

Por GS/RJ

