Reapertura de las escuelas en Israel

Con más de cuatro millones de personas vacunadas Israel intenta regresar a su cotidianidad que incluye el regreso a clases en los establecimientos educativos del país.

Jane Redak, es morá (maestra) en Israel, y en diálogo con Radio jai, brindó detalles de este nuevo regreso a clases:

“Volvimos luego de un mes de cuarentena, la tercera, pero esta vez con la nueva variante por el tema de las vacunas”, dijo. Y agregó que, ya comenzaron a abrir de a poco las actividades normales, como los gimnasios, restaurantes y bares.

Acerca de la vacunación de los docentes, indicó que “es un tema de discusión”; opina que sí debería la gente vacunarse, no solo por protección personal, sino como aporte a los demás. Aseguró que es un dilema, porque no se puede legalmente establecer la obligatoriedad de la vacunación, pero que la gente, luego de informarse adecuadamente y evaluando beneficios y las dudas que puedan tener, decidan por la vacunación, “que entiendan que tenemos la solución muy cerca de nuestras manos y que sería muy triste no aprovecharla”.

Sobre cómo deberían actuar las autoridades frente a los docentes que decidan no vacunarse, Jane vería como posibilidad que se diera un incentivo a aquellos maestros que sí se vacunan, porque cree que, a nivel legal, no se pueda restringir la actividad de esos docentes, como por ejemplo, no dar clases presenciales.

El regreso será, en esta etapa, con los jardines de infantes y con la primaria hasta 4to grado; y para la secundaria, 4to y 5to año por el tema de los exámenes finales de ciclo; por ahora se vuelve con el sistema de “cápsulas” y por el del semáforo, por el cual, cada ciudad, incluso, cada barrio, tiene un color que señala, según sea rojo, amarillo o verde, la habilitación o no de las aperturas.

Se espera que para antes de Pesaj (abril), ya puedan volver todos a clases presenciales, siempre en forma de cápsulas. La idea es cuidarse para evitar un nuevo cierre, teniendo en cuenta que se acerca la festividad de Purim, que, como recuerda Redak, el año pasado fue foco de contagios muy grande. Esta vez están las vacunas, pero, de todos modos, se debe estar alerta.

Jane que vive Gan Iavne, una pequeña población cerca de Ashdod, comentó que, a pesar de que nevó y se espera una nueva nevada en Jerusalem, el invierno en general no fue muy riguroso, y que, en un mes, ya estarían saliendo de los días fríos, por lo que no se vieron afectados por este tema. Espera que con las próximas aperturas como la de los gimnasios, espectáculos, donde solo se podrá ingresar con el Pasaporte Verde (el que garantiza inmunidad frente al covid), incentivará a que la gente acuda a recibir su vacuna.

Por CL/RJ

