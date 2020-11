“Nada se puede equiparar con lo que fue la shoá”

Estos últimos días se generó una polémica respecto de una muestra que se presenta en el Museo del Holocausto en el Estado de Florida, Estados Unidos. Se trata de una exhibición sobre George Floyd, el ciudadano afroamericano que fuera asesinado brutalmente por la policía y que se convirtiera en símbolo de las manifestaciones contra el odio racial. Se trata de 45 imágenes que reaccionan frente al crimen de Floyd; y la controversia gira en torno a la pregunta si es el Museo de la Shoá es el lugar adecuado para esta exposición.

Esther Sterental ex profesora del Departamento de Psicología de la Universidad Internacional de Florida y profesora de Educación sobre el Holocausto de Yad Vashem, en diálogo con Radio Jai se refirió al tema:

“El Holocausto es una época en la historia judía en la que los nazis tomaron como blanco a los judíos para exterminarlos”, declaró con firmeza y consideró que “no se puede equiparar”. No cree que como muchos afirman que el racismo sea sistémico, y sostuvo que sí existe el odio racial. Pero que” no se puede de ninguna manera equiparar con lo que fue la Shoá”. Si hubiese sido así no hubiera habido un presidente afroamericano en los Estados Unidos, elegido por el pueblo. Y más aún cuando es la comunidad afroamericana una minoría en el país, y que fue justamente la mayoría la que lo eligió presidente. Agregó que la policía, que está para proteger a la población, la integra casi un 20 por ciento de afroamericanos y por ello, “no amerita ni justifica que se diga que se está cometiendo un genocidio en contra los afroamericanos en los Estados Unidos”.

Sterental manifiesta que hacer una muestra que mezcle los temas, es hacerle el trabajo a los negacionistas del Holocausto: Al hacer comparable la Shoá con otras causas, se minimiza el impacto de la tragedia de los judíos durante el nazismo, y con ello se da lugar a esos negacionistas que afirmen que lo que pasó allí “no fue tan malo y que no fue verdad lo de los seis millones de asesinados”.

Explicó Esther que si se tratara de un centro de estudios sobre genocidios (que existen, ) o del Holocausto y otros genocidios, sería diferente, pero que la causa Floyd, “ni siquiera es genocidio, es racismo” . Indicó que, si la misión del museo es el tema de educación sobre la Shoá no se deben confundir, no se deben equiparar. Insistió en no darle pie a los negacionistas que están al acecho y más aún, con la información mediática tendenciosa que se difunde, sin ningún tipo de control por las redes sociales, que contribuye a que los negacionistas continúen minimizando el Holocausto.

Sobre las repercusiones que tuvo el tema en la Florida, en general, indicó la profesora, que “siempre hay dos bandos”: Está el de los que quieren “universalizar” la Shoá, que son los que buscan “ser aceptados en la comunidad universal” y que tratan de “universalizar” el dolor de los judíos; y que con ello, sin darse cuenta, hacen mucho daño -asegura- porque minimizan la Shoá y ayudan a los negacionistas de hoy. El otro, (como es su caso) en el que no acuerdan con eso; que opinan que sí, que se debe hablar del racismo, pero no equiparar la tragedia de George Floyd. Dijo que esa causa debe resolverse, castigar a los responsables, sin importar el cargo que tengan;, pero que “equiparar lo que sucedió a Floyd con la Shoá, de ninguna manera”.

Enfatizó la entrevistada en la cuestión, de que el caso Floyd fue la excusa para toda la violencia y para el accionar del Black Lives Matter, al que define como movimiento político antiisraelí, del que además -destacó- afirmó que tiene todo un capítulo sobre el BDS (Boycot a productos de Israel).

Sobre lo que se percibe en la sociedad de Estados Unidos, en cuanto a señales de discriminación a minorías que van surgiendo, y si esto se podría comparar con aquello que los judíos comenzaron a vivir en los albores del nazismo, la especialista insistió enérgicamente en las grandes diferencias entre los dos casos: “A los afroamericanos no se las ha quitado el trabajo, sus casas; al contrario, durante los últimos doscientos años, sus derechos han subido, tanto es así que culminaron en la elección de un presidente perteneciente a esa minoría”.

Acerca de si el Museo se pronunció sobre el tema, Ester señaló que “no se pronunció ni lo hará porque es una entidad pública que recibe fondos, y que por ello debe ser apolítico.

Por último, y vinculado con el tema de “las grietas” en la sociedad, dijo Ester que hay que resaltar que en los últimos 150 años, en Estados Unidos, se han ido alejando del racismo, y que “lo que hoy se ve es política”. Y argumentó su opinión, comentando que con el Black Lives Matter y otros movimientos, están tratando de imponer un currículo para las escuelas públicas, llamado “1619”, por el cual quieren que la historia del país comience en ese año, que es cuando dicen, arribaron los esclavos afroamericanos. “Es ridículo”, calificó, y dijo que, sin embargo, hay todo un movimiento político para imponerlo, y que en California es muy probable que lo hagan. “¡La historia de Estados Unidos no empieza con eso!” sentenció.

CL/RJ

