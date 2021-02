Nasrallah acusa a Israel de ‘matar judíos de la diáspora’

En un nuevo y sorprendente libelo de sangre, el líder de Hezbolá, el jeque Hassan Nasrallah, declaró el martes por la noche que “Israel mata a los judíos para apoyar su iniciativa”.

Nasrallah hizo la afirmación falsa en un discurso que conmemoraba el aniversario de la muerte del ex comandante militar de Hezbollah, Imad Mughniyeh .

Nasrallah prosiguió con la acusación de que “[Israel] mataron a muchos judíos en diferentes países porque se negaron a trasladarse a Israel”.

En otros comentarios dirigidos al Jefe de Estado Mayor de las FDI, el teniente general Aviv Kochavi, Nasrallah dijo: “Haz lo que quieras y nosotros haremos lo que queramos. No buscamos un choque o una guerra, pero si declaras guerra, la combatiremos, y si bombardea una ciudad, bombardearemos una ciudad. Si bombardea pueblos, bombardearemos a cambio “.

Nasrallah continuó diciendo que “si hay una guerra con Israel, el frente interno israelí se encontrará en una situación con la que no ha tenido que lidiar desde 1948”.

En cuanto a los palestinos, Nasrallah dijo: “Nadie está hablando del ‘acuerdo del siglo’ que ha desaparecido o se está volviendo irrelevante”. También mencionó el 42 º aniversario de la Revolución Islámica en Irán , que los partidarios del régimen ayatolá marcada el pasado jueves.

“La República [Islámica] se ha desarrollado en todas las áreas a lo largo de los años, hasta convertirse en una potencia regional”, dijo.

Los funcionarios de inteligencia militar en Israel creen que, si bien Hezbollah no quiere una guerra a gran escala con Israel, no descarta unos días de lucha. Nasrallah dijo: “Nadie puede prometer que una guerra o unos pocos días de batalla no se convertirán en una guerra a gran escala”.