Francia vota un proyecto de ley para combatir el islamismo radical

El presidente Emmanuel Macron apoyó la propuesta, que busca aminorar el supuesto separatismo musulmán. Para la oposición, la ley no es lo suficientemente severa.

Este martes, el Parlamento de Francia votó un proyecto de ley para combatir el extremismo islamista.

Según el Estado europeo, es necesario para reforzar el sistema secular, pero los críticos dicen que viola la libertad religiosa.

Con la mirada puesta en las elecciones de 2022, el presidente Emmanuel Macron ha defendido el proyecto que busca endurecer las reglas en temas como la enseñanza religiosa, el odio en línea y hasta la poligamia.

El debate se produce luego de tres ataques a fines de 2020 por extremistas, incluida la decapitación en octubre del maestro Samuel Paty, quien había mostrado a sus alumnos caricaturas del profeta Mahoma.

Ministros e integrantes del Estado francés elaboraron este proyecto de ley anti-separatismo ya que temen que los islamistas estén creando comunidades que rechazan la identidad y las leyes seculares de Francia. También buscan “preservar” diferentes valores como la igualdad entre los sexos.

El partido gobernante de Macron tiene una amplia mayoría en la cámara baja de la Asamblea Nacional, por lo que se espera que la legislación reciba media sanción. Sin embargo, en el Senado la oposición tiene más escaños y el debate será más reñido.

El ministro del Interior, Gerald Darmanin, dijo que el proyecto de ley “proporciona respuestas concretas al desarrollo del islam radical, una ideología hostil a los principios y valores sobre los que se basa la República”.

Según la legislación, los médicos también serán multados o encarcelados si realizan una prueba de virginidad a las niñas. Además, el Estado tendrá más poderes para cerrar lugares de culto que transmitan “teorías o ideas” que “provocan odio o violencia hacia una persona o personas”.

Uno de los artículos más polémicos se refiere a la educación en el hogar, con reglas considerablemente estrictas para requerir una autorización oficial por motivos de salud o discapacidad para que los niños aprendan en casa.

Para la oposición de derecha, Los Republicanos (LR), el proyecto de ley no va lo suficientemente lejos, en particular al no restringir el uso del velo islámico en espacios como las universidades. “Es una ley pequeña sobre un tema grande”, dijo el parlamentario Julien Ravier. La derecha, que tiene la mayoría en el Senado, puede intentar endurecerla aún más cuando ingrese a la cámara alta.

Francia, hogar de la comunidad musulmana más grande de Europa, todavía está sacudida por la sucesión de masacres cometidas por militantes islamistas desde enero de 2015, que dejaron cientos de muertos. No obstante, el domingo, casi 200 personas se manifestaron en París y otras partes del mundo contra el proyecto de ley, por considerar que “refuerza la discriminación contra los musulmanes”.

Con información de YNET.