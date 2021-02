Israel llegó a los 4 millones de vacunados contra el Coronavirus

Israel celebró el martes la vacunación de su ciudadano número cuatro millones.

Theodore Slazzen fue vacunado en una clínica de Servicios de Salud de Leumit en Jerusalem, donde fue recibido por el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Salud Yuli Edelstein.

“Estamos en un evento que casi se ha convertido en una rutina”, dijo el ministro de Salud, “pero esto es enorme. Hemos llegado a cuatro millones de personas vacunadas en Israel. Hace solo dos meses, no podríamos haberlo temido en nuestros sueños más locos “.

“Quiero dirigirme a las 570.000 personas mayores de 50 años que aún no han sido vacunadas”, dijo el primer ministro poco después de que Slazzen recibiera su vacuna. “Casi el 100% de los muertos y enfermos graves forman parte de este grupo”.

Netanyahu dijo que hay tres razones para vacunarse.

El primero es el peligro de la no inmunización:

“Cuando no vas a vacunarte por esta pequeña picadura, que no tiene sentido – en el peor de los casos hay efectos secundarios de malestar que duran unas horas – corres el riesgo de muerte y el peligro de graves enfermedad con efectos de por vida ”, dijo.

