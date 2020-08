Israel: Descontento luego de la aprobación de la extensión del presupuesto

La oposición reaccionó con fuerza a la decisión del Likud y Azul y Blanco para aprobar el aplazamiento del presupuesto y la prevención de elecciones, dejando a Israel sin comisionado de policía permanente, asesor legal y fiscal del estado.

Naftali Bennett, líder del partido político Nueva Derecha, dijo: “Es hora de un nuevo liderazgo. Israel nunca ha tenido un gobierno tan alejado de sus ciudadanos, tan preocupado por sí mismo, reacio, imprudente, poco profesional, vergonzoso y tan infructuoso en su implementación”.

El líder de la oposición, Yair Lapid, estuvo de acuerdo con Bennett y dijo: “Los grandes perdedores de esta noche son los ciudadanos de Israel. Sin presupuesto, sin plan para lidiar con el desempleo, todos en el gobierno están separados, los conflictos están ante todo. Pobre y triste”.

El diputado Oded Forer, de Yisrael Beiteinu, dijo que “el certificado de defunción del gobierno ya ha sido escrito, pero la fecha aún no ha sido firmada”, y dijo al gobierno: “Usted ha formado un gobierno para cuidar de coronavirus, pero todo lo que ha hecho es sobrevivir política o legalmente”.

El diputado Bezalel Smutrich, de derecha, dijo en el pleno de la Knesset que “Ganz y Netanyahu están jugando en el Estado de Israel, su economía, sus ciudadanos, la educación de sus hijos, su salud, su bienestar y su cuenta bancaria, en medio de una crisis económica y sanitaria sin precedentes en el Estado de Israel. Son incapaces de trascender sus pequeñas disputas ni siquiera por el mínimo necesario de un presupuesto estatal. El estado no puede operar de manera rutinaria sin un presupuesto ordenado, y ciertamente no puede operar durante un período de crisis económica sin certeza y estabilidad”.

Por su parte, el diputado Yoav Saglovitch de la facción Yesh Atid-Telam dijo que “mirando desde el costado, desde el espacio exterior, escucharía y entendería que hay un cuerpo en el conflicto que ha llegado a un compromiso. El cuerpo en este conflicto es el gobierno israelí, decidieron hacer una sulha. Depende de nosotros. ¿Un compromiso sobre los presupuestos para los centros agudos o los centros para víctimas de agresión sexual? No, no es que se comprometieran. Se comprometieron a sentarse juntos. Lo que pareció suceder hace unos meses en un acuerdo de coalición escrito”.

La diputada Aida Toma-Suleiman, de la lista conjunta, llamó al gobierno un “gobierno de muerte clínica”. “Rechaza el presupuesto y lo toma como rehén del gobierno continuo del dictador. Nuestra tarea en el comité de finanzas era conectar la máquina del alma a una muerte clínica”.

Ayer por la noche, la Knesset aprobó la propuesta de posponer el plazo para la presentación del presupuesto y, por lo tanto, no se dispersó el gobierno como lo estipula la ley. El compromiso alcanzado en el Likud y en Azul y Blanco dejará a Israel sin un comisionado permanente, fiscal general y fiscal del estado, y aún permitirá que Netanyahu deje el acuerdo con Ganz antes de la fecha de rotación como primer ministro. Las partes tampoco alcanzaron una decisión clara y final sobre el presupuesto estatal.

El primer ministro, Benjamín Netanyahu, dijo antes de la votación para posponer el presupuesto que “lo último que necesita el Estado de Israel ahora es una elección”. Y agregó que “desafortunadamente, Azul y Blanco, que inicialmente aceptó un compromiso y luego se escapó de él, agregó y cambió todo tipo de cosas, y sigo pensando que es irresponsable ir a las urnas cuando no tenemos un presupuesto aprobado y cuando estamos en vísperas del año escolar”.

Por otro lado, Benny Gantz dijo que “a estas horas no permitiré que nadie amenace a los ciudadanos de Israel en las elecciones. Quien amenaza y habla de elecciones no me amenaza a mí, amenaza a los israelíes. No permitiré que nadie derribe a Israel a cuatro patas. Entré al gobierno para enfrentar la realidad y el futuro de los ciudadanos de Israel. Al mismo tiempo, nunca permitiré que nadie destruya la democracia. No permitiré que nadie designe títeres en su nombre para cargos públicos en lugares sensibles. No levantaremos la mano al imperio de la ley”.

