Menem según Alberto Kohan

Carlos Saúl Menem, presidente de Argentina entre 1989 y 1999, ha muerto este domingo 14 de febrero en Buenos Aires a los 90 años.

Para escuchar el sentir de Alberto Kohan, quien fuera Ministro de Salud y especialmente Secretario General de la presidencia durante el mandato de Menem, Radio Jai se comunicó con él.

“En los años 70 era gobernador de la Rioja, en ese tiempo tenía un estilo muy parecido al que aplicó después en la presidencia, es decir, la de tomar decisiones. Él hizo muchas transformaciones en la Rioja, se hicieron colonias al estilo de los kibutz. Lo que hizo en su provincia lo realizó luego en el país”. Ya como Gobernador viajamos muchas veces al exterior, él creía en la apertura”.

Desarrolló cual fue el desempeño que tuvo Menem en la década del 90 según su parecer: “Yo de los gobiernos trato de hacer un balance, para mí, el gobierno de Menem, fue absolutamente favorable, pero después las críticas siempre se hacen, nadie tiene la mayoría absoluta permanente, yo creo que hay que tomarlo como un balance y para mí es a favor”.

Alberto Kohan manifestó su inquietud sobre el comunicado que difundió ayer DAIA:

“Yo creo que no es justo con la realidad, Menem fue el primer presidente argentino que visitó Israel y no solamente eso, también tomó decisiones sobre la guerra del golfo, creo que algunos no son justos dentro de la pasión”. Luego del atentado se permitió el ingreso de todos los servicios de inteligencia, se indemnizó a las víctimas, se reconstruyó el edificio de la Amia, se hizo lo que se podía hacer frente a un terrorismo que luego golpeó las Torres Gemelas, que atacó blancos en Francia, en todos lados, asíque creo que es injusto no reconocer los esfuerzos que hizo Menem por Israel y por pacificar a los argentinos”.

Señaló cuál fue el legado que dejó Menem en la política y especialmente en el peronismo:

“El menemismo tiene una base sólida, porque Menem fue presidente del Partido Justicialista después de las elecciones internas, que no se volvieron a dar, la última fue en el año 1988 lamentablemente. Yo creo que él tenía legitimidad absoluta en la conducción, el legado que dejó es que siempre luchó por su país, que estuvo 6 años preso de la dictadura, tuvo gestos para pacificar a los argentinos, él dejó un legado muy grande”.

Por FB/RJ

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.