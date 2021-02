Esta semana comenzará, en la Ciudad de Buenos Aires y en otras jurisdicciones, el regreso de los niños a las escuelas. Hablamos del regreso de la presencialidad, pues las aulas virtuales, con las dificultades que debieron superar para su funcionamiento, lograron mantener de algún modo el contacto de la escuela con sus alumnos. El desafío ahora es cómo organizar una presencialidad diferente, regida por normas que den seguridad a docentes, alumnos y padres, y que los niños puedan comprender por qué se encontrarán con un funcionamiento diferente al que conocieron.

“No se trata de un regreso, exactamente, sino de una reinauguración de la gestión escolar, porque ni las escuelas ni las personas somos los mismos que éramos antes de la pandemia”, puntualiza Ariel Cohen Imach, Director del Vaad Hajinuj, el Consejo Central de Educación Judía de la Argentina, a quien entrevistamos para conocer cómo se ha preparado la red escolar judía para enfrentar este próximo comienzo de clases.

“La red escolar judía está en sesión permanente desde octubre del 2020 y aún antes, cuando ya se vislumbraba el posible regreso. Tenemos un Foro de directores, organizado desde el Vaad Hajinuj, en el que nos reunimos todas las semanas, compartiendo experiencias, pensando distintos escenarios, intercambiando ideas acerca del diseño de carteleras, cartas a las familias, días de la semana, posibles fechas de comienzo – puesto que hay diferentes condiciones en cada escuela – pero acordamos algún tipo de modalidad para que la mayoría esté en una situación similar. Con las características de cada una, pues no todas tienen el mismo espacio, la misma dimensión de las aulas y otros elementos que tienen que ver con el protocolo necesario. Pero todos están muy entusiasmados por este comienzo”.

Radio Jai quiso saber si había habido algún problema gremial con los docentes. “En general no lo hubo, y por supuesto los docentes, salvo los que estén en grupos de riesgo, tienen que acompañar esta decisión del Gobierno de la Ciudad. Pero realmente no hemos tenido problemas de esa índole. Todos estamos preocupados por el cuidado de la salud, tanto docentes, directores y padres. No queremos que nadie se enferme, ni que provoquemos ningún rebrote. En la mayoría de nuestras escuelas no ha habido problemas de tipo gremial”.

Respecto de la situación de la matrícula, debido a las dificultades de los padres para poder afrontar los gastos en estos momentos en que hay problemas laborales, Ariel nos explicó que en realidad el año pasado hubo alguna merma, sobre todo en los niveles iniciales, aunque no demasiado significativa, pero que él era optimista y pensaba que este año no habría menos alumnos que el año anterior, y más bien esperaba que quizás hubiera algunos más. “Las escuelas tienen sistemas de becas para afrontar estas situaciones, existen mecanismos de ayuda comunitaria, donaciones tanto de Argentina como del exterior, y con la ayuda de campañas que se han hecho, tanto desde el Vaad Hajinuj como desde Feja, que es la federación que reúne a presidentes de escuelas, se ha logrado ayudar a las familias que lo necesitaron”.

“El compromiso de la red escolar judía es Educación y Salud. Debemos garantizar que nuestros niños tengan una educación judía integral y estén a la vez cuidados, y nuestro desafío es compatibilizar ambos objetivos.”

