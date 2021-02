Gantz lanza una oferta de matrimonio civil

El ministro de Defensa, Benny Gantz, lanzó un intento para aprobar el matrimonio civil en Israel el lunes, cinco semanas antes de las elecciones nacionales, ya que una encuesta mostró que su partido Azul y Blanco no pudo ingresar a la Knesset y un partido centrista rival le pidió que abandonara la carrera.

Actualmente, el primer ministro suplente, Gantz, entró el año pasado en un gobierno de poder compartido con el primer ministro Benjamin Netanyahu después de desafiar su liderazgo en tres elecciones, pero el gobierno de unidad ha sido de corta duración y está lleno de batallas internas. Azul y Blanco ha perdido la mayor parte de su apoyo después de incumplir su promesa clave de no unirse al gobierno de Netanyahu.

Gantz, quien también es ministro de justicia, recibió la aprobación del fiscal general Avichai Mandelblit para su propuesta de ley, que permitiría que miles de parejas que no pueden casarse a través del Gran Rabinato se registren como casadas sin necesidad de viajar al extranjero y casarse allí, lo habitual Solución alternativa: como medida temporal debido a la pandemia de COVID-19, informó el diario Yedioth Ahronoth.

Las parejas que no se casan a través del Rabinato, porque no quieren, porque son LGBT o porque las autoridades religiosas no las reconocen como judías, normalmente pueden contraer matrimonio civil en el extranjero y luego registrarse como casadas con Autoridades israelíes.

Pero con esta opción severamente restringida por las restricciones de viaje pandémicas, se citó a Gantz diciendo que “la situación actual no nos permite ignorar el hecho de que a muchos se les está quitando su derecho básico a casarse”.

Un funcionario azul y blanco fue citado diciendo que el partido “espera que Netanyahu no sucumba a las consideraciones de campaña y no perturbe esta importante enmienda”.

Sin embargo, los partidos ultraortodoxos y religiosos se oponen con vehemencia al proyecto de ley, y es muy poco probable que el Likud de Netanyahu, que depende de esos partidos para construir una coalición después de la votación, lo apoye.

El desarrollo se produjo cuando una encuesta del grupo de investigación Panels Politics predijo que si las elecciones se celebraran hoy, Azul y Blanco no pasarían el umbral electoral del 3,25 por ciento, obteniendo solo el 2,2% de los votos.

La encuesta mostró a Netanyahu con un camino claro hacia una coalición de derecha de 62 miembros.

