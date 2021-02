La vuelta a clases en Israel

Diana Goldfand de Mizrahi, es docente en una escuela primaria de Shoam, en el centro de Israel y se refirió al regreso a las clases presenciales, en un escenario en el que un gran porcentaje de la población ya ha recibido la vacuna contra el covid.

Diana comentó que ayer jueves volvieron a las escuelas, pero no en todo Israel. Solamente en las ciudades “verdes” o “amarillas”, que son donde hay un alto índice de vacunados y el porcentaje de contagio es bajo. No están habilitadas las ciudades señaladas como “naranjas” o “rojas”, distinción a modo semáforo. Comenzaron solamente los niños desde preescolar a 4to grado, un 40 por ciento de la población escolar.

Respecto de que se exigiría a los docentes estar vacunados para trabajar en las escuelas, Goldfand explicó que allí, y tal como sucede en otros lados del mundo, hay gente que no quiere vacunarse, y que, así como Israel es número uno en vacunación, hay muchísima gente en contra. Uno de los argumentos suele ser el que “Pfizer los estaría usando a Israel de conejillos de indias”. Comentó que efectivamente, se quería establecer la obligatoriedad de la vacuna, pero que eso no está permitido, y que, entonces, informaron que los docentes que no se quieran vacunar, deberán presentar un test de Corona negativo cada 24 horas, lo cual es “una locura”.

Diana, que ostenta orgullosa su “Pasaporte Verde”, opina que hay que vacunarse para poder cortar la pandemia mundial, que no se debería ir a trabajar a los colegios sin estar vacunados, porque se pone en riesgo a los chicos y a sus familias. Y agregó que su ciudad es la de mayor índice de vacunación entre la gente mayor de 50 años, y que, por eso, pudieron salir del “naranja” y pasar al “amarillo”. Insistió sobre la necesidad de inmunizarse, en favor de poder reactivar una economía destruida, y para que todos los estudiantes puedan volver a las clases presenciales.

En cuanto a las respuestas de los padres de los niños, frente al regreso a clases, la gran mayoría llevó a sus hijos sin problemas, y sobre los docentes que no se vacunan, dijo que en general no hay críticas al respecto, porque también hay muchos padres que no lo hacen y por eso, no estarían en condiciones de hacer reclamos.

Asegura que circula mucha información contradictoria, tanto en los Medios, como en las redes sociales, sobre los “riesgos de la vacuna” que generan confusión en la gente, pero que la realidad dice que hay un 95 por ciento de eficacia comprobada de la vacuna, que la gente mayor que se vacunó ya tiene su Pasaporte Verde, que ya no se contagia y que, en el estado de gravedad de la gente que llega a los hospitales, es cada vez más baja.

Lo que está ocurriendo ahora, es que es la gente joven, la que se está contagiando más, contrariamente a lo que venía sucediendo.

Po último, Goldfand dijo que quienes posean el Pasaporte Verde, que son quienes recibieron las dos dosis de la vacuna, podrán volver a los gimnasios, a los hoteles turísticos ni bien abran, a los restaurantes, recitales, lugares que les serán vedados a los “no vacunados”.

Por CL/RJ

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.