Ariel Gelblung, Director del Centro Wiesenthal para América Latina, en diálogo con Radio Jai se refirió al informe Anual sobre Antisemitismo, en un año particular, y en el que se ha registrado un aumento importante de actos antisemitas.

Gelblung indicó que, como es costumbre, desde hace muchos años, el Centro emite los primeros días de diciembre un resumen, para tratar de sacar algunas conclusiones de “lo que les tocó hacer” a lo largo del año. Afirmó que en este 2020, apareció un nuevo rebrote relacionado con el covid y la pandemia, y en lo que se pueden reflejar varias teorías: Una es la de los que niegan la existencia de la enfermedad, y afirman que es un complot de los judíos (la palabra “judíos” a veces reemplazan por “Israel”) para dominar al mundo; la otra, es que los judíos o Israel son el virus, y hay que eliminarlos; y la tercera, es utilizar el virus para eliminar a los judíos o a Israel. “Todo esto estuvo presente desde que existe la pandemia en muchos lugares del mundo y en la Argentina, no ha sido distinto”, señaló. Y recordó que esto se ha visto en distintas marchas y también en un hecho que llegó a judicializarse en Neuquén.

Y agregó que “las redes sociales estuvieron llenas de todas estas cosas en todo el mundo, no solo en la Región”, y que allí aparece la gran discusión de si se trata o no de libre expresión”. Y explicó que en el momento en que advertían que la opinión dejaba de serlo, para entrar a lo delictual, lo hacían saber a distintas autoridades; que así ocurrió con el tema de Neuquén, con otro sucedido en una manifestación en Córdoba, o con el caso de un canal de Youtube que era utilizado como forma de noticiero, para transmitir mensajes antisemitas. Dijo que de inmediato, eso lo tomó la Fiscalía Antidiscriminatoria de la Ciudad de Buenos Aires y que dio de baja preventivamente ese canal. Comentó que el caso de Chile es muy diferente al nuestro, porque allí, sumado a toda la situación de la pandemia, el antisemitismo viene de la Derecha y de la Izquierda, en forma virulenta: Se ha visto en marchas, que, por ejemplo, con la excusa de oponerse al referéndum por la reforma de la Constitución, han salido neonazis haciendo el saludo respectivo.

Acerca de lo que este año deja de bueno, es que se emitió un documento por el cual, la adopción de la aceptación de la definición de antisemitismo por la IHRA (Alianza internacional de Recuerdo del Holocausto) es la mejor forma de cuidar a los ciudadanos judíos. Precisó Gelblung que Uruguay la adoptó el 27 de enero pasado y la Argentina, el 4 de junio. Destacó que desde el momento en que la Argentina la adopta, a través de una resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores, invita a todas las instituciones de orden público y privado a sumarse, y que “se dio un efecto dominó”, en muchos casos con intervención del Centro Wiesenthal y en otros, solos o uniéndose en grupos para que la mayor cantidad de provincias, municipios y otros órganos gubernamentales, lo adoptaran. Lograron que universidades lo adoptaran, también, la AFA, y un sindicato de educadores.

Subrayó Gelblung que hubo casos concretos en los que se debió aplicar la adopción de la Definición. Citó el de González en la AFA, cuando no se le levantó la sanción por sus demostraciones antisemitas en la cancha, gracias a que dicha asociación ya había adoptado la definición; y que lo mismo ocurrió en el caso de la UBA, en la que la adopción, por parte del Consejo Superior, ayudó a comenzar a resolver la situación de la alumna de la carrera de Diseño Gráfico que había presentado un proyecto de prototipo de aspiradora nazi.

Acerca de los recientes acuerdos de Israel con algunos países árabes, Gelblung sostiene que influyen en una visión general, que de a poco, “aquello que se tomaba como verdad revelada, ya no lo es tal”. Coincide con los que dicen que ya no se puede hablar de conflicto “árabe – israelí”, sino de “palestino-israelí”, que hoy se debe dar un enfoque diferente. Dijo que uno a uno, los demás países van aceptando que “Israel está ahí, y que cualquier solución que pueda darse, deberá ser con Israel presente, y no con su destrucción”.

Por último, y sobre el tema de la virtualidad, que reinó en este año de pandemia, y si esta ayudó a aumentar la difusión de mensajes antisemitas, Ariel Gelblung, opinó que en algunos casos potenció el antisemitismo, pero que, al mismo tiempo, potenció soluciones, como el de acercar fronteras: Se pudieron realizar actividades internacionales. En las redes, la gente está aceptando de a poco cambiar sus reglas, y que se ha podido llegar con otro tipo de mensaje. Y sostuvo que, ”la idea de que la gente haya aprovechado para conocer más sobre algunos temas, sirve para hacer un cambio de paradigma en este tipo de cosas”.

