Mario Sinay es escritor, especialista en pedagogía de la Shoá y Doctor en Educación. Publicó su nuevo libro “La fragilidad humana: Lágrimas secas, noches negras y espejos rotos” en el que cuenta la historia de distintos personajes que aportaron un rayo de luz durante tanto oscuridad en el Holocausto.

“Esto empieza con los viajes que hacemos a Polonia, y la gente me pregunta si sé alguna historia o si escuché hablar de alguien en particular, y la verdad es que no. Entonces se van sumergiendo estas historias y cada una de ellas es única, irrepetible y ejemplar y yo quería rescatarlas del olvido. Los materiales estaban ahí, esperando ser rescatados, y cada uno de ellos son dignos de mencionar en un libro o película”.

“El proyecto nunca tuvo el formato de trilogía. Empezamos con un libro y seguían las preguntas, entonces se hizo el segundo libro hasta que llegamos al tercero, nunca me imaginé que sería una trilogía”.

Con respecto a cómo empieza la investigación, Sinay dijo que “siempre empiezo buscando en Google que no es una fuente para tener la base de los datos, y después se empiezan a buscar bibliografías, cada una de ellas, está verificada por tres o cuatro fuentes. Ese es el trabajo de investigación, ir buscando sobre cada uno de estos personajes la historia. También hacerlo corto y relevante al período del Holocausto”.

“Son historias humanas, y cada una de ellas es el bien absoluto frente al mal absoluto, y eso es lo que a mí realmente me emociona. Escuchar estas historias, que cada una de ellas alumbran la oscuridad de ese período tan tremendo que fue el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial”, dijo Sinay.

“Traté de que fueran historias cortas y compactas, de entre tres y cinco páginas. De algunos personajes tenemos muchísimas fuentes y de otros menos. Cada una de las personas tiene una historia única, irrepetible y ejemplar. Hoy en día, en la era de la tecnología, se pueden conseguir fotografías de casi todos los personajes”.

“Ahora estoy escribiendo sobre judíos que rescataron judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Tenemos muchas historias para escribir”, finalizó Sinay.

Para conseguir el libro “La fragilidad humana: Lágrimas secas, noches negras y espejos rotos”, se puede hacer a través de la web de la editorial El Emporio, y hacen envíos.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.