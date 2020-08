Emoción en el anuncio del piloto de El Al del primer vuelo entre Israel y EAU

Aires de paz y amistad se empiezan a vivir a partir de ahora entre Israel y EAU. El piloto de El Al Israel Tal Bakar, difundió el video cuando anuncia por primera vez, el histórico vuelo de la aerolínea israelí rumbo a Abu Dabi, en árabe, hebreo e inglés.

Pero no fue el único emocionado. Ivanka Trump, subió a sus redes el video filmado por Jared Kushner, quien dibuja una sonrisa imborrable en su rostro al oír el anuncio del capital del vuelo.

History Made! #BTS Jared and NSA O’Brien on the 1st commercial flight ever between Israel and the United Arab Emirates! 🇮🇱🇦🇪🇺🇸 pic.twitter.com/kdAHHtsRCs

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) August 31, 2020