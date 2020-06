“Israel puede en cualquier situación absorber a todos los judíos que quieran llegar”

Eliahu Shaul, director del departamento de Aliá de la Agencia Judía, explicó las circunstancias particulares que rodean la inmigración a Israel en tiempos de Coronavirus, y el aumento significativo en la cantidad de interesados.

“El problema principal es que había, como siempre, mucha gente que se acoge a la ley del retorno y que estaba ya en proceso antes de que empezara la pandemia. Toda esa gente que estaba haciendo tramites o consultas, quedó con mucha incertidumbre de lo que iba a pasar. En Israel empezamos antes que muchos otros países a entrar en estado de alerta y cuarentena. Incluso empezamos nosotros mismos a trabajar desde nuestras casas, antes que muchos países de Europa. Mucha gente que ya de antemano tenía interés de llegar a Israel se preguntaba qué hacer ahora, cómo seguir los tramites, y empezaron a comunicarse con el global center, a mandar mails, a preocuparse por lo que iba a pasar con sus procesos”, expresó Shaul.

Eliahu Shaul explicó que “cuando la pandemia se empezó a extender por otro países, por Latinoamérica, gente que ya estaba interesada, apuró su proceso. Y esto se incrementó aún más cuando Israel empezó a abrirse y las cosas empezaron a mejorar, Después de unos dos meses de cuarentena, Israel estaba en una situación mejor que en otros lados del mundo, entonces la gente empezó a interesarse mucho más por la posibilidad de llegar a Israel. Al mismo tiempo, al cerrarse los cielos del mundo entero, la preocupación comenzó a ser más grande, las cuarentenas y las oficinas gubernamentales cerradas donde la gente no podía conseguir documentos, creó una situación de incertidumbre en la gente, y en esa situación nosotros recibimos día a día consultas sobre qué va a pasar, si van a llegar a Israel, cuándo, cómo. Es una situación bastante natural en un momento de caos no solo en Israel, sino en el mundo entero”

“La absorción de olím, de judíos que tienen derecho a retornar por la ley de retorno, no ha parado, y quien ha podido llegar a Israel con todos los requisitos durante la pandemia, lo ha hecho. Hemos recibido gente de todas partes del mundo con todas las dificultades,y con aquellos que han logrado terminar su proceso y llegar, lo hemos hecho. Por supuesto que en cantidades menores que en otras épocas pero no han sido pocas. A pesar de que la situación en Israel ha sido difícil, con un nivel de desocupación muchísimo mayor al que teníamos antes de la pandemia, vemos que las cosas, día a día, están mejorando desde el punto de vista económico. Israel tiene la gran experiencia de poder mejorar su economía en forma muy rápida ante situaciones mucho más difíciles que las que estamos viviendo ahora. Tenemos que recordar que Israel ha pasado varias situaciones bélicas”, aclaró.

Respecto de las posibilidades de los nuevos inmigrantes, dijo: “Nosotros decimos que cada judío que regresa a Israel trae consigo un pedazo de pan, una bendición, porque la inmigración también regenera la economía. Creemos que Israel puede en cualquier situación absorber a todos los judíos quieran llegar, así fue con los judíos de la ex Unión Soviética, en ese momento recibimos más de un millón de judíos”.

“En principio, el proceso no es complicado. Es muy importante poder saber si la persona tiene elegibilidad para la ley del retorno, eso es lo primero. Ese paso es a través de documentos de judaísmo que generalmente emiten las diferentes comunidades, y después lo que se exigen son documentos de tipo civil, ese proceso no tendría que demorar más de unos pocos meses. Si hay alguna situación complicada, algún problema que hay que solucionar de tipo civil, esto puede tomar muchísimo más, pero depende de cada caso”, aclaró en relación a los aspectos técnicos del proceso inmigratorio a Israel.

En relación a las ayudas que el estado brinda a quienes desean emigrar al estado judío, Shaul comentó que “todavía el gobierno de Israel se está enfrentando a situaciones que no estaban previstas, por lo tanto, día a día se está tratando de solucionar problemáticas que tienen que ver tanto con la parte de salud como con la parte económica. Desde ya se tomaron medidas especiales para los olím que ya llegaron en el último año, se les dio una subvención especial, ayuda para la vivienda, a los jóvenes con las escuelas. El ministerio de absorción dio ayudas especiales en la situación de pandemia a los olím que estaban acá. Como todavía no ha llegado una ola masiva, aún no se ha tomado medidas especiales. Con el nuevo gobierno que se acaba de formar en el último mes, acaba de entrar una nueva ministra de absorción, y están discutiendo las nuevas medidas económicas que va a tomar el sistema de aliá y absorción. Es uno de los temas principales que tiene el gobierno de Israel y estoy seguro que van a tomar medidas de ayuda especiales”.

“Lo que le aconsejaría a la gente interesada es entrar a la página de la Agencia Judía agenciajudia.org (que está en español), buscar la palabras aliá y ahí van a tener mucha información sobre el tema, y dentro de eso van a tener toda la información de Global Center para contactarse con quienes los vana atender y dar información y respuestas a todas las preguntas que tengan”, concluyó.

