Venezuela nombra inconstitucionalmente a un funcionario antisemita

La corte chavista nombró inconstitucionalmente a Luis Fuenmayor Toro como miembro suplente del Consejo Nacional Electoral de cara a las elecciones parlamentarias. La asignación generó gran revuelo, además de ser ilegal, por el controvertido historial del nuevo funcionario: la negación del holocausto y una denuncia de abuso sexual de su propio hijo. Alberto Jabiles, quien residió 20 años en Venezuela es un ferreo luchador contra el antisemitismo, analizó en Radio Jai este acontecimiento.

“El antisemitismo tiene miles de años de historia, es una confrontación día a día”, declaró quien se graduó en la Universidad Hebrea de Jerusalem y agregó: “Nos han acusado por miles de años. Ahora han cambiado el término judío por sionista. Dicen ‘yo no odio a los judíos, soy antisionista’ pero sabemos que en el fondo esta gente es antisemita. Es un mal que tenemos en algunos sectores de nuestras sociedades y no tenemos que permanecer callados jamás”.

Luis Fuenmayor Toro es venezolano de nacimiento y tiene 75 años. Se graduó como médico cirujano en la Universidad Central de Venezuela. Allí se hace parte de la esfera comunista, que bajo la escuela de la unión soviética, empieza a pronunciarse en contra de los judíos. Tiene una formación académica de primer nivel y logra ser nombrado rector de la Universidad Central de Venezuela entre 1988 y 1992, cuatro años extremadamente turbulentos en la vida política del país ya que en el 89 fue el caracazo y en el 92 fueron los dos intentos de golpe de estado de Hugo Chávez.

Fuenmayor entra en contacto con Chávez cuando él estaba detenido y se convierte en una especie de asesor ante la evidente carencia de plataforma ideológica en el contenido revolucionario. Con el tiempo sigue militando dentro del chavismo y escala posiciones.

“Hace dos años empieza una serie de publicaciones vía twitter negando la existencia de holocausto. Dijo ‘el holocausto no existió’ y yo le dije ‘en Alemania estarías preso’ y bien se ha dicho: ‘se debe documentar todo lo visto por las tropas al momento de la liberación porque llegara el día en que estos hechos pretendan ser negados’. A lo que Fuenmayor me contesta que para afirmar algo hay que demostrarlo realmente, no inventarlo como hicieron. En lugar de documentar lo que encontraron montaron todo, un cuento que fue negado por los testigos reales de los hechos. El señor no tuvo problema en negar abiertamente sin duda alguna la existencia del holocausto”, contó Jabiles.

“Montaron todo un truculento cuento que desde el principio fue negado por los testigos reales de los hechos. Los hornos de quemar cadáveres fueron transformados en hornos de quemar seres vivos y así por el estilo”, dijo Fuenmayor.

Actualmente, Fuenmayor ha sido nombrado de manera ilegal y anticonstitucional rector suplente del Consejo Nacional Electoral Venezolano (CNE). El CNE debe ser nombrado por el parlamento. El chavismo no tiene la asamblea nacional, entonces utiliza a su tribunal supremo de justicia para nombrar a los distintos cargos que les interesa para mantearse en el poder. Es aquí donde los comentarios antisemitas salen a la luz. “Ahora Fuenmayor dice ‘yo no he dicho eso, jamás he negado el holocausto’ y las evidencias están. Este señor es un negador y ha causado que la embajada de Alemania en Venezuela haga una comunicación publica condenando toda relativización del holocausto”, explicó.

Para Fuenmayor Toro, “el llamado ‘Holocausto’ sirvió para que se cometiera el atropello más grande de la historia: el desalojo de los palestinos para fundar Israel”.

Fuenmayor, además apoya movimientos terroristas como Hamás y Hezbolláh. “Estamos frente a un elemento donde se conjuga el radicalismo islámico, radicalismo de izquierda y la negación del holocausto, que en gran parte de los países de la UE está calificado como delito”, explicó Jabiles.

Con respecto a qué se espera del gobierno venezolano en represalia a estos hechos, Jabiles declaró: “Dentro de la dictadura venezolana, se puede esperar que salga alguna luz de conciencia ya que el régimen se ha cuidado mucho en no quedar como antisemita. Sabemos que lo es y que ha promovido y respaldado expresiones antisemitas en sus medios de comunicación pero se cuidan mucho de la imagen que buscan proyectar en el exterior. Pero es un régimen sin reconocimiento internacional, 50 países reconocen a Guaidó como presidente, entre ellos Estados Unidos. Tal vez, pueda haber una movida interna para deshacerse de este peón que pusieron en un cargo importante. Las instituciones que el chavismo maneja en Venezuela son marionetas de la voluntad del poder”.

“A nosotros nos queda seguir haciendo el trabajo, llamando la atención y apelar a organismos internacionales para señalar a este señor. En Latinoamérica solo tenemos la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que nos podría auxiliar en una hipotética demanda por instigación del crimen al odio. Pero el régimen venezolano no reconoce a esta organización. Legalmente Venezuela es un paraíso para delinquir y este señor aprovecha estas circunstancias. Lo único que queda es esperar que retorne a democracia y activar medidas en su contra”, finalizó

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.