Seguridad en Internet

Se celebró esta semana el Día Internacional de Internet Segura, fecha que se repite en todo el mundo desde hace cinco años.

Todos sabemos de la importancia de internet en nuestra vida cotidiana, pero desde el 2020, pasó a ser una herramienta imprescindible para todas las tareas que se realizan diariamente. No sólo en nuestro trabajo dependemos de internet, sino también en nuestra vida social y familiar. No sólo hemos logrado acceder a nuestras oficinas desde nuestras casas, sino que hemos enseñado, aprendido, disfrutado de conciertos y espectáculos y festejado nuestros cumpleaños con nuestros seres queridos desde las pantallas de nuestras computadoras.

Radio Jai dialogó con Bernabé Crena, consultor de F5, un portal de soporte y asesoramiento en seguridad digital. Bernabé nos dio un dato realmente alarmante. Si bien el tráfico de Internet aumento un 60 a u 80%, los cibercrímenes aumentaron un 200% en Latinoamérica.

“Algunas de las modalidades es el famoso fishing, el salir de pesca o hacer el cuento del tío, como decimos los argentinos. Un ejemplo son los mails que te envían ofreciéndote un super negocio e instándote a responder inmediatamente para no perderlo, o lo que aparece como un mail de un banco, pidiéndote algunos datos de tus cuentas, tu clave de acceso, tu tarjeta de coordenadas, etc. Este método se ha ido perfeccionando y cada vez es más común y va siendo más delicado, impecable. Parece realmente de tu banco. Nosotros tenemos varios tips prácticos que conviene tener en cuenta para evitar ser víctima de estos delitos.

Uno de ellos es que nunca un banco pregunta por mail acerca de tus tarjetas de crédito, tu clave de acceso, tu token o números de tu tarjeta de coordenadas. Jamás hay que responder a esas preguntas. Yo mismo fui víctima de un fraude real. Me robaron la tarjeta y me mandaron un mail y luego me llamaron del banco. Decidí que no iba a responder el mail ni llamaría al número de teléfono que me enviaron. Me cercioré antes del número real del banco. Allí me enteré de que, efectivamente era cierto y se hizo la denuncia correspondiente.

Otro consejo que damos es revisar el remitente. Cuando el mail viene raro, generalmente tenemos un alerta: Cuidado, revise bien, puede ser suplantación de identidad. Prestando atención uno puede evitar “ser pescado”.

Si nos encontramos con esta situación, caemos en el intento de estafa y respondemos a algunos de los datos que nos piden, pero nos damos cuenta recién cuando nos piden el token, qué debemos hacer? Llamar al banco y comentar lo que ha pasado. Hay herramientas para esto. Se puede denunciar en las redes sociales. Todas tienen un botoncito que se llama Reportar. Avisamos al banco, explicamos que hemos dado algunos datos. Ellos tienen modos de limitar el posible daño. Todos los bancos tienen protocolos para esto.”

Ante nuestras inquietudes respecto de la diferencia entre una estafa que se hace desde nuestro propio país y las que se hacen desde un país extranjero, y las posibilidades de acción en estos casos, Bernabé explicó:

“La policía tiene una división especial para esto, que es la de cyber delito. El 80% de las estafas por internet que sufrimos en Argentina no son de Argentina. Hay un problema de jurisdicción, pero todas las policías de Latinoamérica tienen una división dedicada al cyber delito. Lo primero es llamar al banco. Ellos nos van a guiar y nos van a decir si algo no merece una denuncia o si el caso merece la denuncia a la división de cyber delitos. Encontrar un cyber delincuente a veces es muy difícil. Hay análisis forenses para encontrar pistas, pero hay herramientas para dejar huellas falsas. Los bancos tienen registros del día en que un cliente visita un banco, a qué hora, etc. Esos registros ayudan a veces a encontrar qué sucedió. Nuestra consultora da herramientas a las instituciones, sobre todo de Inteligencia Artificial. Un señor puede hablar español y estar hablando desde Rusia. Hace una compra desde un kiosco en Buenos Aires y al rato está haciendo otra compra desde Pakistan. Esto ya significa tener que enfrentar un delito. Por eso preferimos hablar de prevención y dar herramientas para no tener que llegar a estas situaciones.”

Agradecemos a Bernabé Crena por su tiempo, sus explicaciones y sus consejos.

