Mascarillas faciales convertidas en material ecológico

Tras casi un año de sufrir la presión del coronavirus, surgió en el mundo la tendencia al uso de mascarillas, los llamados equipos de protección personal (EPP), de un solo uso.

Los EPP desechables, asociados en el pasado principalmente a quienes trabajan en el ámbito médico, están ahora omnipresentes.

Las mascarillas son fabricadas con telas no tejidas, que se encuentran en productos como filtros, toallitas y pañales, las que se mantienen unidas mediante fieltro o pegamento, lo que hace que no sean fácilmente reciclables. Si no se desechan y se envían a los vertederos, estas mascarillas podrían acabar en lugares donde pueden causar daños.

Una organización de conservación marina, Oceans Asia, calcula que 1.560, de los 52.000 millones de mascarillas que se prevé producir en 2020, acabarán en el océano, creando una contaminación que puede dañar gravemente el ecosistema.

La ONU advirtió sobre las graves consecuencias que podría generar la eliminación inadecuada de los EPP, incluida la liberación de toxinas en el medio ambiente y la posibilidad de transmisión secundaria de enfermedades a los seres humanos.

Por ello, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente instó a los gobiernos a tratar la gestión de los residuos de mascarillas como un servicio de salud pública.

La startup israelí de tecnología limpia UBQ Materials está abocada a resolver este problema y convertir los EPP en un material de base biológica que puede ser utilizado como sustituto de los plásticos derivados del petróleo en la fabricación de miles de productos.

UBQ ha desarrollado una forma de transformar los residuos no clasificados en un aditivo para la industria del plástico que puede utilizarse en productos como muebles, juguetes y piezas de automóvil.

En los últimos meses, UBQ inyectó importantes cantidades de EPP en su cámara de reacción, junto con otros materiales de desecho no reciclables, como plásticos mezclados, restos de comida y cartón. En la referida cámara se descompone y reconstituye como un nuevo material compuesto similar al plástico.

La afluencia de EPP no ha afectado a la tecnología ni al material final, y la empresa se ha adaptado a los cambios en el flujo de residuos, dijo Liat Arad, vicepresidente de marketing de la empresa.

El producto final es termoplástico y puede ser empleado como materia prima en aplicaciones industriales, en los procesos de fabricación estándar de una gran variedad de productos.

La startup fue fundada en 2012 por Yehuda Pearl y Jack Bigio, ambos con formación en negocios y emprendimiento, quienes se inspiraron en la idea de que los materiales orgánicos podían ser descompuestos en sus componentes naturales para luego ser transformados en material utilizable.

Se tardó seis años en desarrollar tanto el proceso como el material. Todas las máquinas que utiliza UBQ fueron inventadas por la empresa y en 2018 dieron a conocer el material sostenible UBQ a la industria del plástico.

UBQ trabaja con una planta a pequeña escala en el Negev, en Tze’elim, con capacidad para producir 7.000 toneladas de material al año, y tiene “planes de expansión extremadamente agresivos”, dijo Arad, incluyendo una instalación a gran escala que se espera que abra en los Países Bajos en 2022 con capacidad para producir 70.000 toneladas de material al año.

“Hemos visto un aumento de la cantidad de EPP en el flujo de residuos, lo cual es de suponer”, dijo Arad. “Somos capaces de abarcar también esta transición -y este cambio y estas fluctuaciones en los residuos- y seguir con normalidad”.

