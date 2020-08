ChaiFlicks, el nuevo Netflix con contenido exclusivamente judío

El pasado miércoles se lanzó una nueva plataforma de transmisión de películas y programas de televisión centrada en temáticas judías llamada ChaiFlicks. Podría decirse que es el Netlflix judío.

Neil Friedman, fundador de la empresa de distribución centrada en judíos Menemsha Films, dijo que vendió dos películas a Netflix: el drama de panadería de 2015 “Dough” y la película israelí de 2016 “The Women’s Balcony”. Pero desde entonces, Netflix ha cambiado su enfoque a sus ofertas originales.

En 2017, cuando Netflix transmitió otra película que estaban distribuyendo los fundadores, “1945”, una rara producción húngara sobre los efectos del Holocausto, comenzó la idea de ChaiFlicks. “Nos dimos cuenta en ese mismo momento de que si íbamos a tener nuestras películas, tendríamos que iniciar nuestro propio canal”, dijo Friedman.

El servicio se ofreció a principios de este año en una versión beta para los suscriptores de la lista de correo de Menemsha Films, pero desde el miércoles, el servicio está abierto oficialmente para todos a un precio de 6 dólares al mes o 66 al año. ChaiFlicks también ofrece una prueba gratuita de 14 días. Tiene más de 150 títulos, que incluyen largometrajes, documentales, cortometrajes y otros entretenimientos, todos con temática judía o israelí. Si bien no tiene tanto contenido, ChaiFlicks también ofrece algo que los servicios de transmisión más nuevos y más grandes no tienen: está disponible en todas las principales plataformas de transmisión, así como dispositivos móviles, además de una versión de escritorio.

“Somos un servicio de transmisión de nicho pequeño y eso tiene sus ventajas para no afectar el ecosistema preexistente en los mundos de transmisión”, dijo Friedman. ChaiFlicks incluye “Natasha”, “Un hogar en el campo: los ganaderos de pollo judíos de Petaluma”, “Tierra Santa Hardball”, “En busca de la cocina israelí”, “Heading Home: The Tale of Team Israel”, el programa “Soon By You” y otros títulos que pueden resultar familiares para quienes siguen el circuito de festivales de cine judío. “Shekinah: La vida íntima de las mujeres jasídicas” y “Bulgarian Rhapsody” se encuentran entre los títulos que llegarán al servicio en la semana posterior al lanzamiento.

“Comenzamos ChaiFlicks tan pronto como la pandemia golpeó en marzo, ya que teníamos la ventaja de poseer 80 títulos judíos e israelíes propios. Desde entonces, aunque todavía estamos en la etapa beta del canal, hemos estado adquiriendo productos de terceros para ChaiFlicks hasta el punto de que, a la fecha, tenemos 150 títulos solo para ChaiFlicks”, dijo el fundador.

A medida que el servicio continúa adquiriendo programación de terceros, Friedman y sus dos cofundadores esperan que los títulos de Menemsha se conviertan en una parte mínima de las presentaciones de ChaiFlicks. Además, Friedman estimó que el servicio agregará alrededor de tres películas nuevas por semana.

Las categorías incluyen comedia, drama, documentales, comida, música, deportes, cortometrajes, “La Federación Americana Sefardí presenta…” y categorías específicas para países y regiones individuales, que incluyen Israel, Europa, Francia y Sudamérica. Eventualmente habrá contenido que se estrene en ChaiFlicks, principalmente eventos especiales de debut en vivo.

“Tendremos que proporcionar ese factor de sorpresa a los suscriptores con estrenos en ChaiFlicks. Sin embargo, por ahora queremos mantener la ventana secuencial para no alterar las relaciones existentes en las primeras cuatro etapas de lanzamiento”, finalizó Friedman.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.