Coronavirus: Crean una aplicación de seguimiento que asegura la privacidad

Programadores israelíes han creado una aplicación de seguimiento de coronavirus que mantiene al gobierno bloqueado de los teléfonos personales, utilizando la mayor desventaja del bluetooth. Ya ha sido descargada por más de un millón de personas desde su lanzamiento en hebreo, árabe, inglés, ruso y otros idiomas. Los informáticos detrás de la aplicación dicen que eligieron el diseño porque estaban inspirados y asustados por el rastreo de teléfonos en lugares como China.

“El diseño de nuestro código no permite al gobierno rastrear ninguna información sobre el usuario, a menos que el usuario dé un permiso expreso”, dijo Eyal Ronen, profesor asistente de informática en la Universidad de Tel Aviv y añadió: “Las naciones asiáticas, especialmente China, pudieron combatir bien el coronavirus, pero lo hicieron con medios de rastreo inaceptables en los países occidentales. Nuestro objetivo era lograr esta eficacia respetando la privacidad”.

Ronen y su socio, el profesor Benny Pinkas, director del centro de investigación cibernética de la Universidad de Bar Ilan, diseñaron el plano de la aplicación, que establece su protocolo de privacidad, y en aras de la transparencia, lo subieron en línea para que todos lo vean.

Los funcionarios del gobierno han insinuado que si un gran número de israelíes descarga la aplicación, se suspenderá el controvertido seguimiento telefónico obligatorio de la agencia de inteligencia Shin Bet. Ronen dijo que esta es una de sus grandes esperanzas.

Los creadores dijeron que desarrollaron un sistema para que los mensajes Bluetooth se envíen entre los teléfonos de los usuarios, que se pueden usar para generar alertas de cuarentena si es relevante, pero sin que el gobierno obtenga los datos personales de nadie.

Pinkas dijo que si las personas están lo suficientemente cerca de un operador para que sus teléfonos intercambien señales Bluetooth de la más alta calidad, están dentro de la proximidad que los epidemiólogos quieren que sepan, mientras que si la distancia es mayor, a los epidemiólogos no les importa. También dijo que confiar en Bluetooth, en lugar de los métodos de seguimiento que usa Shin Bet, puede mantener a muchas personas fuera de una cuarentena innecesaria.

“El problema con el rastreo que actualmente realiza Shin Bet es que usa datos de señal de teléfono celular que no son precisos en términos de ubicación y no saben en qué piso estás en un edificio, así que si hay un operador en un centro comercial, puede llevar a que muchas personas que no estaban cerca de él o ella sean puestas en cuarentena ”, dijo.

Con su aplicación, cada usuario envía una señal Bluetooth especial cada cinco minutos que es registrada por cualquier otro usuario de HaMagen que se encuentre dentro de los dos metros. El teléfono mantiene un registro de estos mensajes, sin ninguna información para identificar al usuario que los transmitió.

Si un ciudadano israelí da positivo por coronavirus, no tiene ningún requisito legal para revelar que usa la aplicación. Pero si así lo desean, pueden solicitar al Ministerio de Salud un código que cargará todos los mensajes Bluetooth que transmitieron, sin información que los identifique, al servidor.

Otros usuarios de HaMagen no cargan ningún dato en el ministerio, pero se actualizan constantemente sobre qué mensajes de Bluetooth fueron transmitidos por pacientes con coronavirus. Si los mensajes almacenados en su aplicación coinciden con los transmitidos por alguien que dio positivo, su teléfono genera una alerta.

Un solo mensaje coincidente no activará una alerta porque el encuentro habría sido demasiado corto para presentar un riesgo importante de infección, pero si se registraron tres mensajes consecutivos de la misma persona, esto indica un encuentro de 15 minutos y se genera una alerta.

Pinkas dijo: “Si estabas al lado de alguien con COVID, te lo dice pero no al gobierno. Se trata de dar información a los usuarios para que puedan optar por aislarse por sí mismos y decirle al gobierno que lo están haciendo, pero sin obligarlos. Esperamos que hagan lo correcto”.

Ronen y Pinkas están convencidos de que más personas actuarán en función de las alertas y optarán por aislarse si tienen información sobre el momento y el lugar de exposición al coronavirus. Pero estaban decididos a no dar acceso al gobierno a los datos GPS de los teléfonos de los usuarios.

