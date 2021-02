Detectan en Spotify canciones antisemitas y negadoras del Holocausto

La plataforma está plagada de canciones antisemitas, algunas que negaban la Shoá y otras que pedían un segundo Holocausto y afirmaban que “el sionismo debe ser destruido”.

También había canciones homofóbicas y de odio hacia otras religiones, que incitaban a los oyentes a quemar mezquitas y “molestar a todos los creyentes islámicos”.

Ante las protestas el sitio eliminó algunas de las melodías problemáticas.

La compañía fue acusada de “proporcionar un púlpito para los predicadores del odio” luego de que un activista pro-Israel revelara el fanatismo presente en el servicio de transmisión de música.

Joseph Cohen, del Movimiento de Defensa de Israel, recorrió Spotify para resaltar lo peor de los prejuicios.

Un ejemplo de lo dicho es una canción llamada «Zyklon B», tema denominado como el gas venenoso utilizado en las cámaras nazis, que apareció en el lanzamiento de 2003 de la banda brasileña Unearthly, Black Metal Commando.

Otro caso es la canción Secret War, del rapero K-Rino, un artista verificado de Spotify con 50,269 oyentes mensuales, dice: “Y te guiará a través del ciclo de los derechos sionistas / Principales rabinos y judíos pedófilos / Obtén sus valores del Talmud de Babilonia”.

Spotify retiró las dos pistas, pero ambos músicos continúan alojados en la plataforma.

Payday Monsanto, también verificado en la plataforma, tiene una canción en Spotify llamada Goy Boy, en uno de cuyos versos dice: “Demuéstreme que el Holocausto no es un fraude / Y le daré una recompensa de seis millones de dólares”.

Un portavoz del músico dijo: “La letra es correcta. El día de pago tampoco es ‘antisemita’, es anti-semántico. Sus letras no son discriminatorias, odiosas, ‘racistas’ o intolerantes. Simplemente señaló hechos y verdades incómodas”.

Cohen afirmó: “El problema con Spotify implica financiar eficazmente el odio, ya que implica que se beneficie de este odio. Existe la responsabilidad en Spotify de no pagar efectivamente a las bandas nazis y por las canciones antisemitas para que vayan y hagan más música”.

Añadió: «Hay una gran cantidad de canciones que tienen letras que, si las pronunciaras en las plataformas de redes sociales, con razón te eliminarían».

Purify Sweden, una pista de la banda de black metal Lord Belial, también fue eliminada de Spotify. El conjunto confirmó que la letra incluía líneas como “todas las malditas mezquitas deben arder» y «molestar a todos los creyentes islámicos”.

La canción también estaba dirigida a otras religiones con letras como: “¡Buda, Alá y Jesús, maldito Cristo, la puta! Debe borrarse de la memoria de cada sueco”

Un portavoz de Spotify dijo que «prohíbe cualquier contenido en nuestra plataforma que de manera expresa y principal defienda o incite al odio o la violencia contra un grupo o individuo en función de sus características.

“El contenido generado viola nuestra política y está en proceso de ser eliminado. Spotify prohíbe todo contenido de usuario que sea ofensivo, abusivo, difamatorio, pornográfico, amenazador u obsceno”, dijo un portavoz de Spotify.

Las docenas de listas de reproducción son creadas por los usuarios y no necesariamente tienen contenido antisemita más allá del título y el arte. Pero se pueden buscar y están disponibles en toda la plataforma para cualquiera de los más de 200 millones de suscriptores del servicio en todo el mundo.

Gran parte del contenido incendiario fue eliminado, incluyendo numerosas listas de reproducción que llamaban a matar o a gasear judíos, se burlaban de la víctima del Holocausto Ana Frank (como por ejemplo “Canciones para inhalar las cenizas de Ana Frank”,”y “Gaseándose con Ana Frank”) y el campo de exterminio de Auschwitz (incluyendo la lista de reproducción “Auschwitz Train Sing Along”), presentaba la negación del Holocausto (como “El Holocausto fue una broma”) o el elogio de Hitler (por ejemplo, “Hitler tenía razón”).

