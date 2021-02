Las ventajas del pasaporte israelí y sus requisitos

El pasaporte israelí se considera uno de los más buscados del mundo. Según las diferentes clasificaciones internacionales que analizan el grado de libertad de movimiento de los ciudadanos de los distintos países, el pasaporte israelí es uno de los más sólidos, ya que sus titulares pueden ingresar a unos 161 países sin la necesidad de una visa.

Además, un pasaporte israelí es uno de los 4 pasaportes que permiten a los titulares visitar todos los países europeos sin necesidad de visado.

Los ciudadanos israelíes pueden tener pasaportes de otros países, pero están obligados usar el pasaporte israelí al entrar y salir de Israel.

El pasaporte israelí se emite por un período de entre cinco y diez años. Cuando caduca o se completa sus hojas, debe ser reemplazado por uno nuevo. Las delegaciones diplomáticas israelíes también los emiten.

En los últimos años se ha instalado una discusión sobre el otorgamiento de pasaportes a los nuevos inmigrantes. Durante años, en el primer año de estadía en Israel, se ha tenido la política de entregar un documento de viaje y no un pasaporte israelí. La idea era prevenir que lleguen a Israel personas que no estaban interesadas en radicarse en el Estado de Israel, sino mas bien interesadas en el pasaporte israelí, ya sea por motivos comerciales, criminales, etc. A principios de 2017, a pesar de las fuertes críticas y polémicas sobre el tema, los parlamentarios del partido de Yisrael Beiteinu presionaron por un cambio en la ley para que fuera posible obtener un pasaporte israelí al llegar a Israel, sin necesidad de radicación. Muy Pronto quedó en evidencia un alto porcentaje de inmigrantes que aprovechaban la nueva situación, llegaban a Israel solo para obtener el pasaporte azul y blanco y desaparecían.

Este fenómeno generalizado explotando la posibilidad de obtener la ciudadanía israelí en forma inmediata bajo la Ley de Retorno, pero con el propósito de obtener un pasaporte israelí, y sin tener ninguna otra vinculación real con el Estado de Israel, fue considerado como un abuso de la Ley de Retorno.

En consecuencia, en el mes de diciembre de 2020, el Ministerio del Interior israelí dictó una regulación que impide la repetición de las situaciones planteadas, condicionando el otorgamiento del pasaporte israelí al cumplimiento efectivo de la residencia.

Darío Sykuler, abogado matriculado en Argentina e Israel y Secretario de la Cámara de Comercio Argentino israelí.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.