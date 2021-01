Segundo juicio político a Donald Trump

A menos de una semana de que asuma el nuevo presidente Joe Biden, en Estados Unidos, la Cámara de Representantes votó favorablemente por realizar el juicio político al todavía presidente Donald Trump. Todo es novedad en este caso: es la primera vez en la historia de ese país en la que un presidente es dos veces acusado, que se plantea esta situación a tan pocos días de terminar su mandato, y que además se celebraría el juicio en el Senado tras terminar su período presidencial.

Si bien la Cámara de Representantes, en donde el Partido Demócrata tiene mayoría, invitó al vicepresidente Mike Pence a aplicar la enmienda 25 para remover al presidente Trump, este funcionario se negó alegando que no se saldría de los límites constitucionales. No obstante, es claro que gran parte del liderazgo republicano está tomando distancia de Donald Trump y que el juicio político puede ser la oportunidad de anularlo con vistas al 2024. Diez diputados republicanos votaron favorablemente por el juicio político, pero en el Senado se hará difícil alcanzar el número necesario, si bien ya algunos anunciaron su posición contraria al actual primer mandatario. Y es que la sanción podría ser la inhabilitación para ocupar cargos públicos, por lo que Trump no podría aspirar a un nuevo período en 2024 y el trumpismo quedaría sin un líder indiscutido de ese movimiento heterogéneo.

Mientras tanto, Donald Trump ha quedado fuera de las redes sociales, lo que alimenta las teorías conspirativas sobre la existencia de un “Estado profundo” que se maneja en las sombras, y que alimenta la retórica del trumpismo. La sociedad estadounidense ha demostrado ser terreno fértil para que prosperen este tipo de teorías, que llegan a tener expresiones políticas y voces en el Congreso y en los principales partidos políticos. El hecho de que varios intelectuales conservadores de destacados think tanks de esa corriente hayan salido a cuestionar severamente a Donald Trump por lo que viene haciendo desde que perdió las elecciones en noviembre, parece resultar irrelevante para la audiencia del trumpismo. Esto marca un quiebre entre el establishment político e intelectual del Partido Republicano con su base electoral, y que tendrá repercusiones en la recomposición de esa fuerza, ahora en la oposición. Una señal más de la profunda crisis que atraviesan las democracias liberales.

*Ricardo Lopez Gottig es profesor y Doctor en Historia, egresado de la Universidad de Belgrano y de la Universidad Karlova de Praga (República Checa), respectivamente. Doctorando en Ciencia Política. Es profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad de Belgrano, y profesor en las maestrías en Relaciones Internacionales de la UB y de la Universidad del Salvador. Fue profesor visitante en la Universidad Torcuato Di Tella, en la Universidad ORT Uruguay y en la Universidad de Pavía (Italia).

