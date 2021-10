Las mentiras y como detectarlas

Por la Lic. Silvia Vajnenko

Se puede saber si alguien está mintiendo? Hay indicios?

Existen investigaciones, al respecto. Contamos con el Dr. Paul Ekman y la psicóloga Alava Reyes entre otros, que han analizado el tema de la mentira.

Ekman colaboró con la serie Miénteme, Lie to me.

Estudió el lenguaje no verbal y más específicamente las microexpresiones.

Conocer esto permite mejorar y comprender la comunicación de las emociones más básicas y universales, como alegría, sorpresa, tristeza, ira, asco, miedo.

