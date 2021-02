El lunes se difundió un comunicado por parte de los obispos católicos de Francia reiterando su firme posición ante la lucha contra el antisemitismo.

Radio Jai dialogó con Alberto Mizrahi, arquitecto y periodista francés, quien dio más detalles y, además, se refirió a la situación sanitaria en las fronteras galas.

“Esa declaración fue de acercamiento y fraternidad entre las dos comunidades y fue hecha en presencia de la comunidad judía en Francia”. “Viene un poco a seguir la línea que tiene la iglesia en Francia de solidarizarse con la comunidad judía frente a los atentados antisemitas”. Además, Mizrahi afirmó que se solidarizaron “porque ellos también están afectados por el mismo fenómeno”.

Por otro lado, hizo referencia a las medidas tomadas por el gobierno francés antes situaciones antisemitas. “El gobierno de Macrón tiene una actitud positiva, trata de hacer lo que puede frente al avance de la izquierda islámica o de algún grupo de izquierda extrema contra la defensa de causas que tienen que ver con Palestina”. “han intentado intervenir en la comunidad islámica de Francia para tratar de hacer una especie de depuración, de aislar a los elementos radicalizados que están en contra de la república”.

El grupo de los chalecos amarillos surgido en Francia en el 2018 es un movimiento social que derivó en muchos ataques antisemitas. “Es un movimiento muy heterogéneo porque hay grupos de extrema derecha y de extrema izquierda que confluyen en reivindicaciones que son muy parecidas”, ratificó Mizrahi. “Es evidente que ha habido derivaciones de ese tipo”, refiriéndose a los atentados. Sin embargo, señaló que no siempre ocurren, sino que es un pequeño grupo. “No es un movimiento antisemita”, aseguró.

Por último comentó cómo está la situación sanitaria en Francia. “Acá hay un toque de queda todos los días a partir de las 18 horas, en donde no se puede salir, salvo para situaciones de extrema necesidad”, y prosiguió: “Sobre todo para que los jóvenes no se reúnan en fiestas o reuniones, aunque existen porque la gente está cansada de no tener contacto social”, y así es como surgen las denominadas fiestas clandestinas en las que transita el virus.

“Los bares y los restaurantes siguen cerrados pero las escuelas están abiertas. El gobierno no quiere un paro total de la economía, y por eso las escuelas están abiertas, para que los chicos vayan y los padres puedan trabajar”.

