Tuvieron que descartar 1000 dosis de vacunas vencidas en Israel

Aproximadamente 1000 vacunas tuvieron que desecharse después de que el Fondo de Salud Clalit no pudiera encontrar pacientes antes de que pasara la fecha de vencimiento.

El informe del centro médico enfatizó que se hicieron esfuerzos significativos para evitar esta situación, incluso permitiendo que se vacunen personas de todas las edades.

“En los últimos días, decayó el ritmo de vacunación, ya que menos personas ingresan para recibir la primera dosis”, dijo Kalanit Kay, quien administra la operación de vacunación en Clalit . “Hicimos una publicación en Facebook y enviamos mensajes de texto a todas las personas que viven en el área diciéndoles que vengan y se vacunen. Esto se propagó de boca a boca y vinieron algunos jóvenes para recibir la dosis.”

“Desafortunadamente, no vemos el mismo tipo de sobrecargas que solíamos tener”, dijo Oded Shtemer, jefe del condado central de Israel en los servicios de salud de Leumit . “Estamos viendo una caída drástica en las tasas de vacunación. Incluso los adolescentes, que comenzamos a vacunar hace aproximadamente una semana, han llegado al 25%, que es un porcentaje bastante bajo. Creo que algunos de los padres mas jóvenes, que no se han acunado, no animan a sus hijos a hacerlo”.

Este número es aproximadamente el doble del último récord de vacunas descartadas, que se situó alrededor de 470.

Fuente: JP

