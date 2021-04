“Pasaremos a ser una Cancion”

Hay una costumbre en los soldados combatientes del FDI de escribir unas líneas antes de salir a una misión peligrosa. El deseo de cada padre es no leerlas jamás pero no todos son afortunados. Unos de ellos fueron los padres de Erez Stark y encima esas líneas no fueron las únicas.

Erez Stark dejo un mensaje en su contestadora automática del celular antes de partir a una misión en Líbano para que quien lo busque no se preocupe (los soldados combatientes no pueden especificar el porque desaparecen unos días) y las que escucharan al principio del video son sus ultimas palabras en vida.

Semanas mas tarde a la tragedia y cuando los padres juntaron coraje y entraron a su habitación, buscando entre sus cosas un cuaderno de poesías de Erez que decidieron donar a un proyecto de la radio militar Galei Tzahal.

El proyecto se llama “Dentro de poco seremos una Canción” y cosas escritas como las de Erez se las otorgan a cantantes para que las transformen en canciones y cada dia como este de memoria por los soldados caídos que acaba de comenzar en Israel, nos las presentan durante todo el dia por esa radio.

La banda que la compuso se llama “Knesiat Hasejel”, y su solista Ioram Jazan sufrio tambien la perdida de un hermano en la primera guerra del Líbano.