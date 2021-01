“El campeonato pasado, la Copa Maradona se armó prácticamente en la casa de Sergio Massa”

Finalizó la Copa Diego Armando Maradona, con Boca Juniors como campe, tras vencer en la final a Banfield. El torneo no fue como los habituales, no hubo descensos de categoría y, además, los equipos estuvieron divididos en dos zonas. Radio Jai habló con Sergio Levinsky, periodista deportivo y sociólogo, para profundizar sobre este tema.

“El torneo me pareció muy desprolijo, hecho a último momento, y esto está relacionado con la política, con la AFA y con el desastre organizativo que tiene la AFA desde hace tiempo; el resultado no pudo ser peor. El fútbol argentino no tenía pensado armar un torneo en 2020, pero la Conmebol, con la organización de la Copa Libertadores y Sudamericana, con este intento de jugar a lo que fuere, como fuera, sin público, con o sin virus, terminó empujando a que los equipos teuvieran que volver en un torneo con grupos e internas de la televisión, por otro. Todo esto lo armó la organización nefasta que tiene el fútbol argentino, no es de ahora, es viejo”, afirmó Levinsky.

En la previa del comienzo del torneo, los conflictos, entre la Liga Profesional de Fútbol y los canales que tienen los derechos televisivos, generaron problemas con Marcelo Tinelli: “Creo que acá hubo una gran interna que se terminó resolviéndo a la vieja usanza del fútbol argentino. Es decir, amagando con quien tiene más dinero, si no nos vamos a otro lado o al Estado.

Esta vez no hubo una voluntad política del Estado como en las viejas épocas, para que el fútbol se fuera para su lado. Entonces se utilizó el anzuelo del Estado como para sacarle mayor dinero a la empresa que tiene los derechos, que es Disney. La excusa que se puso, que fue absurda, fue que no se comunicó a tiempo la fusión entre Disney y Fox.

“No se puede comunicar a tiempo lo que no está cerrado, aún hoy por parte del Estado, fue una excusa. A estos dirigentes solamente les interesa ganar dinero” y agregó: “Los dirigentes tienen otro problema, desde el 10 de diciembre de 2019, cuando asumió Alberto Fernández que es ¿Cuál va a ser el rol de la Liga Profesional de Fútbol? Porque la Liga Profesional de Fútbol, que antes era la Superliga, se creó en el macrismo y fue una aprobación de una estructura para apretar a los clubes y sacarles las ideas de las sociedades anónimas que no funcionó. Los clubes resistieron, terminó el gobierno de Macri y llegó el gobierno actual que no está interesado en esta situación”, sentenció.

Hace pocos años, los equipos grandes de la Argentina amenazaron con renunciar a la Asociación del Fútbol Argentino: “El futbol se parece mucho al funcionamiento de la Justicia. La Justicia no es de un partido o de otro, es del poder. Responde a las distintas etapas del poder; cuando gobernó el macrismo, fueron macristas, pero cuando el poder lo tiene el peronismo, se acerca un poco al peronismo. Es decir, la Justicia por sí misma tiene que quedar bien con el poder político, y en el fútbol es igual. Me acuerdo del caso de Lanús, cuando Nicolás Russo se paseó por todos los medios de comunicación para hablar de la bondad de la Superliga. Pasado tres años de la Superliga y con el cambio de gobierno, el Presidente de Lanús habló de la bondad de que no existiera más la Liga Profesional”. Además, confirmó: “Hoy por hoy, Moyano está enfrentado políticamente a Macri en la política Nacional, pero justamente Moyano fue uno de los que le dio el visto bueno a Chiqui Tapia y a Angelici para que fuera presidente de la AFA. El Chiqui Tapia, que era el yerno de Moyano, junto a Angelici tuvo la posibilidad de que fuera presidente, entonces, Moyano y Macri estaban del mismo lado, ahora no, porque la situación política cambió”, confirmó Sergio.

Las últimas camadas de dirigentes en los clubes terminan en la política, Levinsky afirmó: “Creo que el fútbol es un trampolín para la política. Tomemos el caso de Luis Segura, que era el presidente interino de la AFA tras la muerte de Grondona. Volvió al deporte cuando formaba parte de la campaña electoral de Alberto Fernández. Después Alberto Fernández, volvió a estar con Segura, que se postuló en aquella votación que salió 38-38, y Fernández también participó en la campaña de Segura en la AFA, es decir; más colaboración que esa, imposible. En general, los dirigentes importantes de la AFA apuntan a tener cargos políticos. En algunos casos, mucho más altos, por ejemplo, Tinelli, que tuvo ese resbalón en el 38-38 porque era muy verde todavía y el fútbol es demasiado difícil de llevar para el que quiere ser un político nacional importante, es un gran aprendizaje. Yo tuve una conversación con Grondona en los 80 me dijo – Los políticos son pan comido, en el fútbol es todo más difícil – y es así, el fútbol es la gran preparación para la política. Yo me acuerdo de que Rodolfo D’onofrio hablaba de Tinelli como “Marcelo”, y hoy están del lado contrario. Tinelli y Chiqui Tapia estaban en el 38-38 del lado contrario y hoy están del mismo lado, o lo aparentan. Nicolas Russo es hombre de Sergio Massa, está ligado a la política. De hecho, el campeonato pasado, la Copa Maradona se armó prácticamente en la casa de Sergio Massa”.

Siempre existen dudas acerca de las barras bravas ¿Cuál es la conexión con los dirigentes de los clubes y como se relacionan con la política? “Por supuesto que las barras bravas y hasta los hinchas comunes, están ligados a la dirigencia. Hay casos muy aislados de dirigentes que no están relacionados con las barras bravas. Un ejemplo es Javier Cantero (ex presidente de Independiente), que así terminó, completamente aislado, sin querer volver al fútbol, asqueado de ese mundo y hasta expulsado de Independiente y fue uno de los pocos que no tuvieron nada que ver con la barra brava. Combatió contra ellos y Cantero distribuyó los pases reales de los jugadores profesionales, no los federativos, y lo hizo ante los socios para que sepan cuanto porcentaje del pase pertenecía al tío, al empresario o a quien sea. Eso hizo Cantero y lo echaron. El mensaje está claro, el que se mete con ellos tiene problemas.

Cantero me contó que Lombardi (expresidente de Estudiantes), quiso hacer una causa común con él y Cantero le dijo “no te acerques a mi porque te van a perjudicar, seguí por tu lado”. La mayoría de los dirigentes del fútbol están ligados a las barras bravas. El que dice que no, está mintiendo”.

En algún momento, los dirigentes tendrán que explicar como el futbol argentino está en crisis económica cuando formar un jugador aquí se hace con una coca y choripán, con costos en pesos y se los vende por cifras millonarias en dólares. El futbol un gran negocio no exento de una enorme corrupción, grandes negocios y vínculos non sanctos con la política.

RJ/LD

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.