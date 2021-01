Existe un antisemitismo sutil, de sonrisas y buenos modales

Así lo denunció Miguel Steuermann, el director de Radio Jai, la Radio Judía de Latinoamérica.

“Se trata de un fenómeno que sólo se puede detectar con muchos años de experiencia al frente de entidades o medios judíos”. Se trata de aquellos funcionarios que te reciben de la mejor manera, que tienen amigos, parientes e inclusive socios judíos y que a priori no podrían ser “encasillados como antisemitas” pero que, en el fondo, e incluso de manera inconsciente tienen actitudes antisemitas.

Una cosa es el judío en lo individual, que puede ser apreciado como amigo, pareja o socio e incluso funcional para cualquier tarea, y otra, cuando representa al colectivo judío.

Hay un antisemitismo explícito de dichos o actos antisemitas que hoy es políticamente incorrecto e incluso sancionado por las leyes, pero existe uno más sofisticado y es cuando te discriminan con los mejores modales, “afecto personal” y sonrisas.

” Este antisemitismo cultural es tan sofisticado que incluso funcionarios judíos, en puestos de poder no hacen lo que deberían cuando se trata de instituciones o medios judíos, por temor a aparecer y ser acusados de formar parte de la conspiración judía”.

La experiencia de la única Radio Judía ha sido un laboratorio de más de 28 años para conocer de este antisemitismo tan arraigado.

“El judaísmo es visto como algo extraño, sospechoso y de lo que se debe desconfiar”. El antisemitismo cultural de la sinarquía internacional está presente incluso entre personas ilustradas y que no tienen ninguna característica antisemita explicita. Son milenios de haber inoculado una pócima venenosa que se incorporó en el ADN de los no judíos y que es muy difícil de erradicar.

A dos días del aniversario del día internacional de recordación del holocausto apareció la información pública de la asignación de pautas publicitarias durante el año 2020 en los medios de comunicación. Las mismas tienen por objetivo difundir la acción de los distintos gobiernos de acuerdo a lo que se denomina “una pluralidad de voces” y al sostenimiento de los mismos en el marco de la pandemia.

“Hace un año nos reunimos con el diputado Eduardo Valdes, el artífice del matrimonio entre el presidente Alberto Fernández y Cristina Kirchner, en su café de las palabras. Él un hombre de enorme poder dentro del gobierno se comprometió a que la radio recibiera pautas publicitarias como todo el resto de los medios y que las mismas permitieran su sostenimiento, pero no lo logró”.

Hay muchas maneras de ejercer la censura, y privar a una radio única, con casi tres décadas de existencia de la posibilidad de desarrollar su tarea, no otorgarle recursos, es una de ellas.

El periodismo honesto e independiente no es una moneda corriente en la Argentina. La Radio Judía lo ejerce como fundamento de su identidad y existencia. Eso incomoda en un país donde hay dos atentados terroristas impunes, maniobras de encubrimiento de todo tipo, muchas que salpican al poder. Un país donde la corrupción, escándalos y sinsentidos están a la orden del día y donde lo judío se plantea como una contracultura de una búsqueda ética y llamado a la rectificación.

Radio Jai denunció desde el primer momento la espuria intencionalidad del memorándum de entendimiento con Irán y el aberrante magnicidio del fiscal Nisman. “En esas épocas el oficialismo no nos daba notas, una vez la diputada Diana Conti, (una de las referentes del gobierno) le contestó a un productor de la Radio, nosotros ya sabemos lo que uds piensan y dicen y nos les daremos notas”.

“El presidente Fernández en entrevistas que nos brindó cuando era un opositor a ultranza de Cristina Kirchner, expresó con total contundencia su absoluto rechazo al memorándum de entendimiento con Irán y afirmó que se tenía que esclarecer con urgencia el asesinato del fiscal Nisman, sobre todo como una manera de liberar de responsabilidad a la ex presidenta y su gobierno”.

“Seguramente si Radio Jai tuviera otro apellido,(bueno el nombre tampoco ayuda), la radio judía, hubiéramos recibido publicidad como todas las otras”.

En el informe aparecen Radios que tienen mucho menos relevancia, trayectoria y audiencia que Radio Jai.

Aparece “el destape” 107.3 del periodista Roberto Navarro que recibió algo más de $14.000.000 o Fm Delta 90.3 con casi $20.000.000 o Radio One 103.7 con $16.536. 000. Incluso recibieron fondos muy significativos emisoras de AM que no se encontraban operativas como Radio Splendid u otras en crisis absoluta. También vale la pena revisar el detalle y quienes se encuentran detrás de cada medio y lo que reciben diarios y portales digitales como “el cohete a la luna” de Horacio Verbitsky, El destape web, Tiempo argentino, Big bang News, la política Online.

“Me parece importante que se transparente esta situación, sobre todo para que la gente cuando lee esta información de los millones que reciben los medios, sepan que Radio Jai se encuentra excluida”.

El presupuesto nacional destinó la suma de $4.704 millones (unos U$52.000.000) en publicidad oficial repartida entre un total de más de 2.000 medios de todo el país durante el año 2020

