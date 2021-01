“América Latina no es una región prioritaria hoy para Estados Unidos y mucho menos lo es Argentina”

Joe Biden conoce la política exterior hacia América Latina ya que durante la presidencia de Obama, recorrió la región, siendo uno de los temas que le encargó el expresidente. Juan Negri, politólogo, dio su punto de vista sobre cual será influencia de Biden en América Latina.

“América Latina no es una región prioritaria hoy para Estado Unidos y mucho menos lo es Argentina, Así que no se debería esperar demasiados cambios muy sustantivos o en ninguna dirección en concreto. A mi me da la impresión de que la administración Fernández se siente ideológicamente más cómoda con el gobierno de Biden que con el de Trump”.

Aclaró como se puede percibir la relación entre Biden y Bolsonaro: “Brasil es más importante para Estados Unidos que la Argentina, desde su vínculo comercial. Las relaciones entre países se canalizan con las relaciones institucional vinculada a temas comerciales, políticos y por supuesto las relaciones personales”.

Explicó la situación en la queda parado el presidente de Brasil frente a al nuevo presidente de Estado Unidos: “Bolsonaro al apegarse tanto a la imagen de Trump lo deja un poco descolocado, queda en una posición extraña ahora con la asunción de Biden, sin embargo el vínculo institucional que va a continuar más allá de que al nuevo presidente no le parezca tan simpático el presidente de Brasil y viceversa”.

El Politólogo desarrolló que el principal desafío geopolítico de los Estados Unidos es el ascenso de China y en ese sentido también es importante remarcar que estos factores son estructurales, esto quiere decir que no va a cambiar mucho con Biden, es decir si estamos frente al declive de EEUU como hegemonía mundial, que es lo que los chinos creen, esto no depende de que se fue Trump o llega Biden.

