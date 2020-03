El Rabino Ariel Groisman, Director del centro de estudios del Gran Templo de Paso, explicó el valor del ayuno en la tradición judía, a propósito de la sugerencia del Superior Rabinato de Israel de practicar un medio ayuno antes del inicio del mes de Nisan, en momentos de la expansión de la pandemia del Coronavirus.

“El ayuno viene de épocas inmemoriales no solo para el pueblo judío, sino también para los `gentiles justos´, como se ve en el libro del profeta Ioná, que cuándo hay un juicio severo, una furia divina sobre toda una nación como la metrópoli de Nínive, todos ellos ayunaron” explicó.

El rabino destacó que “el ayuno es una forma de entrar en introspección, de ofrendar parte de nuestro cuerpo a Di´s como si fuera una ofrenda animal”.

En el Zohar se detalla que el ayuno tiene todos los pasos que se realizaban en las ofrendas que se hacían en el santuario de Jerusalem. “La idea es disminuir el contacto con lo físico y recluirnos en introspección espiritual. Es parecido a lo que estamos viviendo en la cuarentena, nos recluimos y reflexionamos” continuó Groisman.

En el calendario judío hay seis ayunos completos, y no se puede agregar ningún ayuno completo más, y es por eso que en circunstancias excepcionales se pueden realizar medios ayunos para no sobrecargar y apesadumbrar aún más al pueblo.

Ante la consulta sobre aquellos que no pueden cumplir con el ayuno, dijo que “están exceptuados aquellos cuyos médicos aconsejan no ayunar por problemas de salud, o ancianos, mujeres embarazadas y menores de Bar o Bat Mitzvá. Esto no constituye un permiso para hacer un banquete, sino para comer lo necesario para la subsistencia. El concepto de ayuno se puede reemplazar por el de tzedaká, ayuda social”.

El medio ayuno fue sugerido al iniciarse el mes de Nisan que contiene la festividad de Pesaj, y que será especial por las restricciones de encuentros sociales en los países que están aplicando cuarentenas sobre su población para intentar frenar la pandemia de Covid-19.

Permitida la reproducción por Radio Jai citando la fuente.