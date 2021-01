Luego de un día clave en los Estados Unidos por la asunción del nuevo presidente, Joe Biden, hay muchas especulaciones sobre cuál será el rumbo que tomará en Medio Oriente y que tipo de apoyo le brindará a Israel. Por ello desde Radio Jai dialogamos con Zvi Rabib, analista político en Israel, para analizar más en profundidad la situación.

“La política americana en Medio Oriente tenía una corrientes muy occidental, porque en Estado Unidos no hay nada que no se pueda vender y tampoco no hay nada que se pueda comprar, todo se hace en base a las negociaciones. Europa adoptó más o menos esa tendencia después de la segunda guerra mundial”, mencionó que tipo de política trajo el expresidente Donald Trump: “Esa política que estaba asentada hace años fue totalmente cambiada por Trump, él trató de entenderlo como una negociación totalmente diferente”.

Explicó cuál fue el resultado de las políticas que trajo el expresidente y como esto le sirve a al presidente Demócrata: “De repente cuando viene Trump establece relaciones entre Israel, los EAU, Bahréin, Sudán y Marruecos, de un momento para otro hay miles de israelíes que tienen la posibilidad de viajar a todos esos países. Con todo esto Biden, que fue el vicepresidente de Obama, se da cuenta que toda la política que se hizo durante 50 años con Israel no funcionó”.

Comentó una anécdota que tuvo en su momento con el nuevo presidente de los EEUU: “Hace menos de 20 años yo acompañe a Biden durante una semana, en Israel, en el palacio real de Jordania, entre otros. En ese tiempo discutimos diversas cosas y me di cuenta que es una persona muy astuta que al contrario de Obama, que fue totalmente ignorante. Creo que Biden va a querer entender qué es lo que ocurre en Medio Oriente”.

El analista político dio su punto de vista sobre el tipo de política que manejará Biden, alegando que cree que va a cambiar las políticas del departamento de estado norteamericano, que no sirvieron y va a intentar hacer una combinación entre la política que desarrolló Obama y la de Trump.

