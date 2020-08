“Primo Levi ha sido un sobreviviente emblemático de la Shoá, que nos ha cambiado la forma de entenderla”

El pasado 31 de julio, recordamos un nuevo aniversario del nacimiento de Primo Levi. Jonatan Karszenbaum, Director del Museo de la Shoá, habló en Radio Jai sobre la vida y la obra del escritor.

“Primo Levi ha sido un sobreviviente emblemático de la Shoá, que nos ha transformado la forma de entender la Shoá hasta nuestros días”, comenzó diciendo Karszenbaum, quien contó que Levi era químico, que había formado parte de la resistencia antifascista, en Turín, y que cuando fue capturado, fue llevado al campo de trabajo de Monowicz, dentro del complejo Aushwich-Birkenau, porque a pesar de que era judío, fue tomado como “resistente”, y que por eso se salvó de que lo llevaran a la cámara de gas, el destino de casi todos los judíos que llegaban a los campos de exterminio de ese complejo. Dijo que luego logró pasar a otro sector en donde pudo desempeñarse en algo como químico, y tener una estadía un poco mejor que la que había tenido al principio.

Primo Levi sobrevive a las extremas condiciones del Campo y para el final de la guerra, él queda en la enfermería, muy deteriorado físicamente. Durante los diez días de la transición, desde que los nazis abandonan el Campo, hasta que llegan los soviéticos, están solos, y él ayuda mucho a los sobrevivientes que habían quedado ahí, a pesar de que él también se encontraba enfermo.

En “Si esto es un hombre”, que escribe en 1947, finalizada la guerra, relata su experiencia y describe lo vivido. A nadie le interesaba su obra, no se la aceptaban, a nadie le parecía en la literatura de la posguerra, que su relato tuviera valor. Luego, lo logra publicar en una pequeña editorial, y hoy es un libro ineludible para la memoria de la Shoá.

Escribe otros dos libros: “La tregua” que recorre el período en el que los nazis abandonan Aushwich-Birkenau, hasta la llegada a su casa en Turín. Relata casi en formato de “aventura” ese retorno tan traumático, pero al mismo tiempo “tan” como forma de volver a la vida.

“Los hundidos y los salvados”, completa la Trilogía, en donde hace un análisis más profundo de sus vivencias y de lo que pudo rescatar sobre lo vivido en los Campos“.

“La capacidad narrativa es lo que hace maravilloso a Primo Levi; a veces lo defino como una especie de traductor: Puso en palabras entendibles para todos nosotros, lo que fue la tragedia de esas vivencias”, afirmó Karszenbaum, y agregó que “más allá del valor de su testimonio, no es tanto lo biográfico, lo que uno lee en Primo Levi, como lo reflexivo que encuentra, y que es lo que lo distingue de otros autores y que hace sus testimonios tan valiosos, porque nos permitió acercarnos a través de la complejidad del Holocausto, más allá de los datos biográficos”.

Sobre la muerte de Primo Levi, ocurrida en 1987, a los 67 años, Karszenbaum dijo que por mucho tiempo se presumió que había sido a causa de un suicidio, pero que no hay elementos contundentes de que haya sido así, que cayó por las escaleras de su casa, lo que le provocó la muerte, pero nunca se pudo comprobar si se trató de un accidente o de una propia determinación de terminar con su vida. Dijo que más allá de todo ello, lo importante es la obra que nos ha legado. Afirma que el escritor sufría depresión, pero que no se sabe si eso fue fruto de sus vivencias, o que podría haberla padecido igual. Opinó que es un tema muy “particular” y que, hasta ahora, no se han encontrado patologías directamente relacionadas con vivencias traumáticas del Holocausto.

Por Cita Litvak.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.