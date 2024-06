“Son ellos o nosotros” – Amit Sirota sobreviviente del 7 de octubre

Amir Sirota, un israelí y ex residente del kibutz Ein Hashloshá sobrevivió junto a su familia al brutal ataque terrorista del 7 de octubre. “Nos despertaron con alarmas a las 6:30 de la mañana y nos refugiamos en un cuarto de seguridad por 36 horas”, recuerda Sirota, describiendo el horror de ver a los terroristas infiltrarse y asesinar a cuatro personas en su Kibutz.

Amit hijo de argentinos y como la gran mayoría de los habitantes de la zona apostaba a la convivencia con sus vecinos palestinos. “Yo pensaba que algunos de ellos eran moderados y querían la paz, hoy y me cuesta decirlo no lo creo y son ellos o nosotros” señala con decepción.

La familia Sirota como todo su kibutz fueron desplazados luego de lo vivido a Eilat y desde ahí su familia se trasladó a Quito, Ecuador, gracias a un vuelo humanitario organizado por el gobierno ecuatoriano. Su mujer es ecuatoriana. En Quito, la comunidad judía les brindó un apoyo invaluable, proporcionándoles juguetes, ropa y educación para su hijo de 5 años. “Estamos agradecidos por la ayuda que hemos recibido aquí”, afirma Sirota, destacando la solidaridad de la comunidad judía internacional.

Sin embargo, Sirota también enfrenta la dura realidad de las manifestaciones antisemitas frente a la embajada de Israel en Ecuador. “Me frustra mucho ver cómo la gente apoya algo que no entiende”, lamenta, refiriéndose a las protestas contra Israel. Su experiencia ha cambiado radicalmente su perspectiva sobre la posibilidad de una convivencia pacífica con los palestinos: “Después del 7 de octubre, pienso otra cosa totalmente. No acepto convivir con ellos, no apoyo”..

A pesar de la adversidad, Sirota mantiene la esperanza y llama a seguir apoyando a Israel. “Nunca debemos mostrar miedo. Sigamos apoyando a Israel, es vital para nuestra supervivencia”, concluye.

Un testimonio necesario de escuchar para comprender el trauma que atraviesan los sobrevivientes y su mirada sobre el futuro.

