Se cumplieron seis años del asesinato de Alberto Nisman y aún se desconocen muchas cosas. Radio Jai habló con Manuel Romero Victorica, abogado penalista y primer representante legal de Iara y Kala Nisman, las hijas del fiscal.

En los últimos días, el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, comentó su pensamiento acerca de lo ocurrido aquel 18 de enero del 2015. Lastimosamente, su opinión, difiere a la que tuvo anteriormente: “Cada uno tiene el derecho de opinar lo que quiere. Para opinar uno tiene que conocer de lo que habla, que lea el expediente, analice las pruebas, vea cuál es el cuadro probatorio, estamos hablando de un caso donde intervinieron más de 20 funcionarios judiciales entre fiscales, jueces, camaristas y miembros de la corte”. Además, Romero Victorica agregó: “Fue un homicidio, está perfectamente probado, por más que se quiera ensuciar ese tema, que la mano del fiscal Nisman no tenía no tenía residuos de un disparo de arma de fuego, con lo cual, no disparó el arma que se encontró en Le Parc”.

Manuel Romero Victorica también recordó esa fatídica noche y habló sobre el accionar de las personas que se hicieron presentes en la escena del crimen: “No se cumplieron con las medidas de protocolo y de seguridad para tomar las muestras de los rastros que después no pudieran conducir a lo que es el fin del proceso penal judicial. No solo en nuestro país, sino en todas partes del mundo hay que reconstruir un hecho que ya sucedió, donde los que están investigando no estuvieron y tienen que utilizar las pruebas que puedan recolectar para reconstruirlo. Lo que se intentó hacer en la junta interdisciplinaria es reconstruir el baño en las medidas exactas, que se decía que en el baño de este no entraban dos personas y es imposible”. Además, el abogado no titubeó al decir: “La fiscal Viviana Fein dijo que no tenia residuos de pólvora”.

Para finalizar y al ser consultado si cree que en algún momento se va a saber quién fue el asesino o quién mandó a matar al fiscal, Romero Victorica sentenció: “Es muy difícil. Pero vamos a ver que surgen de estos entrecruzamientos que van a convocar, entiendo que a cerca de 90 testigos y vamos a ver que dice esta gente y que no dice, porque a veces las cosas también se descubren cuando nos dicen lo que deberían decir, y empieza toda una nueva investigación. Ya no por lo que pasó, sino buscar el por que y quien fue el autor intelectual del homicidio del fiscal Nisman, y no sacar especulaciones, sino mostrarlo a través de pruebas que puedan darle a la justicia las herramientas”.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.