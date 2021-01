Israel: “No todos la respetan la cuarentena y eso provoca que la cantidad de personas contagiadas siga aumentando”

Israel respecto al Covid, se dirime entre la alegría del record de vacunados, a la preocupación del record de contagios diarios. Esta dicotomía genera incertidumbre en la población y un cruce de criticas entre oficialismo y oposición, a pocas semanas de una nueva elección. Para tener la visión de un especialista, dialogamos con el doctor Daniel Kushnir, Director del Servicio de Diálisis del hospital Carmel de la ciudad de Haifa.

“Estamos transitando una situación no muy agradable, a pesar de los 2 millones de vacunados, sin embargo ayer hubo 10 mil casos nuevos de coronavirus y ya llevamos 2 semanas en cuarentena teóricamente, porque no todos la respetan y eso provoca que la cantidad de personas contagiadas siga aumentando”.

Desarrolló porqué hay tantos contagios a pesar de la gran cantidad de vacunados: “El hecho de que un porcentaje bajo de la población respete la cuarentena afecta. Hay dos grupos grandes que son los que ocupan mayormente la terapia intensiva que son los ultraortodoxos y la población árabe que lamentablemente no respetan para nada las indicaciones del Ministerio de Salud”.

El doctor aclaró que hay muchos casos de personas jóvenes, entre 30 y 50 años, que se encuentran en estado grave, algo que no se vio para nada en la primera ola. Lo más llamativo de esto es que la gente joven que se enferma sufre de obesidad.

Mencionó cuál es la problemática que más inquieta a todo el sistema de inoculación: “Toda la organización de vacunación en este momento no ha logrado llegar a las personas que están en asilos y esto es un problema porque ellos al no poder acudir a los centro no pueden vacunarse. Hay varios de estos donde hay brotes de covid que no se pueden controlar”.

Por último, acerca de que si el incremento de casos graves en las personas jóvenes está vinculado con la mutación del virus aparecido en Gran Bretaña y Sudáfrica, Kushnir afirmó que, en el momento en que empezaron a detectarse esas mutaciones, ya había casos graves en personas jóvenes, en general vinculados con antecedentes médicos, como el de las personas obesas.

Por FB/RJ

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.