Fallecimiento del rabino Abraham Twerski: “Fue una de las figuras excepcionales de estas generaciones”

En las últimas horas, falleció a los 90 años el rabino Dr. Abraham Twerski. Para ello, Radio Jai dialogó con el psiquiatra argentino y discípulo Georgi Weill, quien realizó una semblanza de la figura de Twerski.

Descendiente de la gran dinastía jasídica de Chernobyl, el rabino Twerski era conocido por muchos simplemente como “Abe”, un hombre que decía la verdad en palabras sencillas que el judío o gentil promedio podían entender. “Fue una de las figuras excepcionales de estas generaciones”, señaló Weill.

Fue como psiquiatra que el Dr. Twerski realmente cambió el mundo cuando comenzó a utilizar su habilidad para ayudar a aquellos atrapados en la trampa mortal de la adicción -el alcoholismo y la adicción a las drogas-, en un momento en que nadie hablaba voluntariamente sobre el alcoholismo y las drogas, abuso que de hecho había penetrado en la comunidad judía. Según el entrevistado, el rabino “empezó trabajando como tal en una Kheilá chiquitita donde había una alta población de judíos rusos que llegaban alcoholizados a la mañana. Ahí se dio cuenta que había un problema serio, entonces le planteó a su padre que quería estudiar medicina y ser psiquiatra”.

También era popular entre los propios adictos, quienes se sintieron aliviados al encontrar un psiquiatra judío sin pretensiones ni “aires” y que fue capaz de hablar claramente sobre los desafíos que enfrentaban. “Era tan brillante que al poco tiempo fue director de un hospital psiquiátrico presbiteriano”, comentó Weill. Y agregó: “Entendía el sufrimiento humano más allá de cuál era su creencia, su religión, etcétera”

“Fue un hombre que tenía un profundo sentido del humor, la capacidad de encontrar la palabra en el momento en que el otro estaba mudo. Podía poner un poquito de luz cuando había algo de dimensión siniestra”, señaló Weill.

Sacudió al mundo judío, declarando abiertamente por primera vez la verdad que los profesionales clínicos judíos habían discutido a puerta cerrada durante décadas. La violencia doméstica también ocurre en familias judías, y el rabino Twerski estaba decidido a asegurarse de que se hiciera algo al respecto.

Por otro lado, Weill aseguró: “Era un académico con una formación magnifica, autor de más de 100 libros”.

Dentro de la comunidad ortodoxa, Twerski fundó Nefesh, una asociación de trabajadores de la salud mental, que abarca el rango de la observancia ortodoxa y deja en claro que no ve ninguna contradicción entre su fe ortodoxa y sus actividades científicas.

Lamentablemente, el Covid-19 no discrimina a nadie y se llevó la vida de Abraham Twerski. De acuerdo con los deseos del rabino no se pronunciaron elogios en su funeral, programado para las 11:30 pm en Jerusalem. Lo enterraron en Beit Shemesh y, a petición suya, se cantó su famosa melodía, “Hoshia Et Ameja”, en lugar de los hespedim (discursos habituales).

