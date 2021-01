Dioxido de cloro: “Es una sustancia tóxica que no está aprobada por ninguna entidad en ningún lugar del mundo”

Este lunes falleció en el Sanatorio Otamendi del barrio porteño de Recoleta el paciente con coronavirus que fuera tratado con dióxido de cloro. Para ello, Radio Jai dialogó con Héctor Berzel, médico pediatra y toxicólogo, quien dio más detalles acerca del tema y criticó el uso de la sustancia.

“Tengo entendido que no falleció por el dióxido de cloro, sino que era un paciente con Covid-19 con alteraciones importantes y que le habrían dado dióxido de cloro, por orden de alguien que dice ser médico, y no se sabe si falleció por eso o por parte de su patología que tenía previamente”, explicó. Y agregó: “Es una sustancia tóxica que no está aprobada por ninguna entidad en ningún lugar del mundo para el tratamiento de pacientes de ninguna patología y que en nuestro país ha producido varias muertes por seudo médicos y seudo científicos”.

Desde la Institución hicieron hincapié en que, quien le aplicó el dióxido de cloro al paciente con coronaviruses un médico externo al Otamendi y que, a pesar de que acataron la decisión del juez, “están totalmente en contra de suministrar ese tipo de sustancia”.

Dante Converti, el médico que recetó dióxido de cloro al paciente que murió en el Sanatorio Otamendi, fue imputado en la causa penal que tramita en el fuero federal porteño por la denuncia del Ministerio de Salud. La noche del martes se realizó un allanamiento en el consultorio del neurocirujano.

La denuncia contra Converti está vinculada con la prescripción de dióxido de cloro para tratar el cuadro de coronavirus que padecía Oscar García Rúa. El tratamiento había sido ordenado por un juez, porque el equipo médico del Sanatorio Otamendi se negaba a utilizar el químico, que no cuenta con la autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).

Por GS/RJ

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente