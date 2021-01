Investigadores israelíes utilizan métodos novedosos para buscar tratamientos para el cáncer de páncreas

Cuando a Barbara Goodman le diagnosticaron cáncer de páncreas en estadio IV en octubre de 2001, ya había 30 tumores en su hígado.

“Sabíamos que nos esperaba una batalla muy dura”, recordó su esposo, Kenneth Goodman, entonces presidente de Forest Laboratories, una compañía farmacéutica con sede en Nueva York. “Pero tenía toda una organización de investigación en la que podía basarme”.

Sin embargo, nueve meses después de su diagnóstico, Barbara murió. Tenía solo 51 años, mucho más joven de lo habitual para los pacientes con cáncer de páncreas, que son diagnosticados, en promedio, a los 70.

En memoria de su esposa, Kenneth estableció el premio Barbara S. Goodman Endowed Research Career Development Award for Pancreatic Cancer en el Israel Cancer Research Fund, que apoya la investigación científica en Israel con fondos recaudados en Estados Unidos.

“Como ejecutivo en el mundo farmacéutico, uno comprende bastante bien la investigación. Pero para el cáncer de páncreas, prácticamente no existen curas ni tratamientos”, dijo Goodman en un seminario webinar reciente organizado por ICRF. “Sabía que necesitábamos hacer una gran cantidad de investigación muy básica. Sentí que esto era algo que se había hecho mejor en Israel, por científicos israelíes que han tenido un gran éxito con otros cánceres”.

Marcadores tumorales para el diagnóstico precoz

El ganador de este año del premio creado en memoria de Barbara es el Dr. Oren Parnas de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Su subvención del ICRF de U$S 135,000 financiará un esfuerzo de tres años para perfilar células individuales de cáncer de páncreas de tumores en etapa temprana.

Usando un modelo en el que activa un gen que introduce en ratones y que les causa cáncer, Parnas y su equipo perfilarán los genes de células individuales de lesiones premalignas en el páncreas, dos semanas después de la introducción de los genes causantes de cáncer, seis semanas después y en otros intervalos hasta 15 meses. Luego comparará esos hallazgos con tejidos humanos para descubrir marcadores para un diagnóstico temprano.

El cáncer de páncreas es muy difícil de diagnosticar temprano debido a la ausencia de síntomas. El páncreas está ubicado profundamente en la cavidad abdominal, donde un tumor canceroso puede expandirse sin ser detectado. Los síntomas en etapa tardía reflejan una pérdida de la función pancreática normal e incluyen pérdida de peso, coloración amarillenta de los ojos y la piel, dolor severo de abdomen o espalda y agrandamiento de la vesícula biliar y el hígado.

“Aunque el cáncer de páncreas generalmente se diagnostica después de que el cáncer ya se ha diseminado, se desarrolla durante mucho tiempo, en muchos casos durante más de 10 años, sin ningún síntoma”, dijo Parnas, quien estudió ingeniería industrial y trabajó en el Bank Hapoalim como economista antes de darse cuenta de que la ciencia era su verdadera vocación. “No se puede evaluar a toda la población” para detectar la enfermedad, dijo, “pero a nivel celular se pueden ver cambios durante este tiempo”.

Mejorar la detección y el tratamiento es de vital importancia. Si bien el cáncer de páncreas ocupa el puesto 11 en prevalencia entre todos los cánceres en los Estados Unidos, es el tercero más terminal, después de los cánceres de pulmón y colorrectal. La tasa de supervivencia del cáncer de páncreas es solo del 20% después de un año y del 7% después de cinco años, según la American Cancer Society. Las personas con cáncer de páncreas en estadio IV viven en promedio de dos a seis meses después del diagnóstico.

En los últimos meses, el presentador de televisión “Jeopardy” Alex Trebek, la jueza de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg y el líder y congresista de derechos civiles John Lewis murieron de cáncer de páncreas. Este año, unos 57.600 estadounidenses habrán sido diagnosticados con la enfermedad y unos 47.000 estadounidenses morirán a causa de esto.

Resistencia a la radiación

Los principales factores de riesgo del cáncer de páncreas incluyen el tabaquismo, la obesidad y el consumo de alcohol. Las probabilidades de que una persona desarrolle la enfermedad aumentan con la edad. Otro factor de riesgo son las mutaciones del gen BRCA, que los judíos asquenazíes tienen en mayor prevalencia que la población general y que conduce a tasas más altas de cáncer de mama y de ovario.

“Existe alguna asociación con BRCA, pero las tasas de cáncer de páncreas son solo un poco más altas entre judíos o israelíes que entre cualquier otra persona”, dijo el Dr. Yaacov Lawrence, oncólogo radioterapeuta del Centro Médico Sheba cerca de Tel Aviv. “La incidencia de cáncer de páncreas está aumentando y las opciones de tratamiento, incluso hoy en día, son muy limitadas. El páncreas es muy difícil de operar porque está en un lugar difícil de acceder para los cirujanos, y los cánceres a menudo han hecho metástasis cuando se descubren”.

El cáncer de páncreas es particularmente resistente a la quimioterapia y la radiación. Los tumores rara vez disminuyen su tamaño, incluso después de la exposición a altas dosis de radiación ionizante. Lawrence cree que las células tumorales pueden resistir la radiación recableando su metabolismo.

“Cada célula es como una personita”, explicó el oncólogo, que emigró a Israel hace 23 años desde Gran Bretaña. “Cada uno de ellas necesita sus fuentes de energía, y sabemos desde hace muchos años que las células cancerosas tienen formas ligeramente diferentes de procesar los alimentos que las células normales. Nuestra hipótesis es que tal vez esta diferencia en la forma en que las células cancerosas procesan sus alimentos sea la base de su resistencia a la radiación”.

Lawrence, financiado por una subvención del ICRF de tres años, está estudiando cómo la resistencia del tumor a la radiación puede verse afectada por su apetito anormalmente alto por la glucosa, la forma más común de azúcar y otros nutrientes. Está llevando a cabo esta investigación en colaboración con el Dr. Eyal Gottlieb, experto en metabolismo del cáncer en el Technion – Instituto de Tecnología de Israel, y con el Dr. Ariel Shimoni Sebag, biólogo del cáncer en la Universidad Hebrea.

Mejorando de la quimioterapia para el cáncer de páncreas

El Dr. Ziv Gil, director del Laboratorio de Investigación del Cáncer Aplicado del Technion, ha recibido una subvención del ICRF para investigar los mecanismos celulares que subyacen a la propagación o metástasis de las células del cáncer de páncreas. Gil está estudiando cómo las células del cáncer de páncreas pueden migrar a lo largo de los axones o fibras nerviosas, un mecanismo conocido como seguimiento neural.

“Una de las características distintivas del cáncer de páncreas es su capacidad para invadir y progresar a través de los nervios”, dijo Gil. Él y su equipo ya han descubierto el mecanismo por el cual las células llamadas macrófagas ayudan a propagar el cáncer del páncreas a otros órganos.

“Es como si el cuerpo sintiera el cáncer como una inflamación y enviara estas células para combatir el cáncer. Pero en lugar de combatir el cáncer, estas células pequeñas lo nutren”, dijo Gil, quien también es médico senior en el Departamento de Otorrinolaringología del Technion y director de cirugía de cabeza y cuello en el hospital Rambam en Haifa. “Ahora estamos tratando de imitar la transmisión de estas señales entre los macrófagos y las células cancerosas para empaquetar la quimioterapia dentro de estas señales que pueden apuntar al cáncer”.

En la actualidad, el equipo de Gil, con el apoyo de fondos del ICRF, está realizando ensayos preclínicos en ratones para desarrollar materiales biológicos sintéticos que administren quimioterapia a las células cancerosas. Para los ensayos clínicos en humanos, dijo, aún faltan algunos años.

El colega de Rambam, el Dr. Erez Hasnis, también beneficiario del ICRF, está analizando de cerca una proteína en particular, la RNF125, cuyos niveles parecen disminuir a medida que las células pancreáticas se vuelven malignas. Esto, dijo, sucede en las células normales a medida que se sintetizan y secretan enzimas digestivas. Se lesionan y reemplazan, y en algún momento, las mutaciones comienzan a acumularse. Los científicos aún no saben por qué algunas personas desarrollan cáncer de páncreas en toda su extensión y otras no.

Sin embargo, Hasnis dijo que a menudo el páncreas simplemente no puede seguir el ritmo de nuestra ingesta de alimentos.

“A medida que comemos más y más, nuestro páncreas se agota. Con el tiempo, algunas células comienzan a morir y otras células necesitan reemplazarlas, en un proceso que hace que las células del páncreas sean propensas a la transformación maligna”, dijo Hasnis, citando varios artículos publicados que vinculan el cáncer de páncreas con la obesidad y la ingesta alta de calorías.

Hasnis también quiere saber por qué este cáncer en particular es tan agresivo cuando se trata de diseminación metastásica. Para averiguarlo, ha desarrollado un método en el que la resección del cáncer de páncreas en un modelo de ratón, permite a su equipo observar cómo se desarrolla la metástasis hepática. Esto le permite aislar genes específicos involucrados en la siembra del cáncer.

“Con suerte, en unos años”, dijo, “seremos capaces de utilizar moléculas nuevas para apuntar al proceso metastásico”.

