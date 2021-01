Todo listo para el Tercer Templo de Jerusalem

Hay muchos rumores en el aire, cada vez se habla más fuerte del tema en Israel y a los que le cause gracia el video, les recomiendo no reírse. A través de la historia los Judíos fuimos objetivo de muchas risas que con el tiempo se transformaron en asombro.

Si hace 120 años se rieron de aquel periodista de Viena que propuso levantar un Estado Judío en la Tierra de Israel, esas mismas risas que pasaron a ser carcajadas durante la Segunda Guerra Mundial se transformaron en asombro y respeto cuando en 1948 Ben Gurion declaró la independencia.

Hay mucho material al respecto, por lo visto, muchas intenciones de concretar aquel sueño de muchos y construir la “Casa de Dios” como aquella que soñó el rey David y su hijo logró hacer realidad.

Lo que fue tabú para todos los Gobiernos que hemos tenido al no querer tomar con las manos esa “papa hirviendo” como decimos aquí, mas y mas son los parlamentarios y líderes espirituales, en especial de los Sionistas Religiosos, que se apasionan con la idea de la reconstrucción del Templo.

Hace poco entró al Parlamento un miembro del Likud “Iehuda Glick” que fue el pionero de la idea de romper con esa costumbre de no rezar en el Monte del Templo y de a poco fue convenciendo a otros parlamentarios, incluso de izquierda hasta que formaron una comisión conformada por: Shuli Mohalem, Tzipi Jotobeli, Iariv Levin, Danny Danon (desde las Naciones Unidas), Uri Ariel y Najman Shai. Ellos ya subieron y ya rezaron de algún modo allí.

Mi opinión personal es que no hay ninguna posibilidad de que los primos Musulmanes se acostumbren a la idea de que un Judío pueda subir y rezar en el Monte del Templo. Todo Judío que sube allí es custodiado por policía israelí y por las Autoridades jordanas quienes tienen responsabilidad de los asuntos civiles y religiosos del lugar. Esa autoridad es llamada Waqf y son quienes les dan órdenes a la policía de Israel para seguir la visita de los Judíos o terminarla. Si no podemos subir y rezar hoy… Ni que hablar de construir allí el Tercer Templo sin una guerra colectiva con más de mil millones de Árabes y Musulmanes. Eso no sucederá según mi opinión en los próximos 100 años.