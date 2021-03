Guidon Saar le sugiere a Yair Lapid que deje que Naftali Bennett sea el Primer Ministro

El líder de Tikva Jadasha, Gideon Saar, sugirio a la cabeza del partido Yesh Atid, Yair Lapid, que le permita al jefe de Yamina, Naftali Bennett, recibir el mandato del presidente Reuven Rivlin para formar el próximo gobierno. Saar le escribió a Lapid que su intento durante la semana pasada de ganar la mayor cantidad de recomendaciones a Rivlin no conduciría a la formación de un gobierno. Rivlin dará el mandato para construir la próxima coalición el 7 de abril.

“La ventana de oportunidad es limitada en el tiempo”, escribió Saar. Yair Lapid, yo ya dejé el ego de lado. Ahora es tu turno.” Lapid pareció insinuar que estaba dispuesto a rotar como primer ministro con Bennett cuando respondió a Saar que estaba listo para “concesiones dolorosas”, pero solo después de recibir el mandato de Rivlin para formar el gobierno. Dijo que la misión de cada partido en el bloque del cambio debe ser evitar que Rivlin le dé el mandato al primer ministro Benjamin Netanyahu y, con ese fin, todos deben recomendar a Yesh Atid, el partido más grande del bloque.

“Estoy dispuesto a considerar todas las posibilidades para formar un gobierno de cambio y sacar a Netanyahu de Balfour (la calle donde queda la residencia del Primer Ministro en Jerusalem y que ha sido centro de las manifestaciones)”, escribió Lapid. “Como dije durante las elecciones, el estado es más importante que mis ambiciones personales y las de todos los demás”.

Saar luego respondió a Lapid: “El escenario para las concesiones es ahora”, escribió. “Después podría terminar siendo demasiado tarde”. Bennett tomará una decisión fatídica durante el fin de semana con respecto al próximo gobierno, luego de las reuniones con Netanyahu y Lapid, dijeron fuentes cercanas a Bennett. Sus opciones incluyen unirse a un gobierno liderado por cualquiera de ellos, insistir en una rotación en la Oficina del Primer Ministro con uno de ellos o decirle a Rivlin en las consultas presidenciales que se recomienda a sí mismo solo para el cargo de Primer Ministro.

El valor de los siete diputados de Yamina aumentó después de que los informes indicaran que el presidente de la Lista Árabe Unida (Ra’am), Mansour Abbas, ya decidió respaldar a Netanyahu y apoyar a su gobierno desde fuera de la coalición. Abbas pronunciará un discurso en hebreo explicando la medida el jueves (mañana). En el discurso, se espera que Abbas hable sobre la importancia de que el sector árabe coopere con la derecha israelí para ganar legitimidad entre toda la población. Se espera que Netanyahu haga una declaración similar.

“Tenemos la intención de apoyar a un gobierno de derecha dirigido por Netanyahu desde el exterior, siempre que Itamar Ben-Gvir (partido Sionista Religioso) no sea un ministro, pero podría cambiar si obtenemos una mejor oferta”, declararon desde Raam.

El presidente de la Knesset, Yariv Levin (Likud), se reunirá con Abbas en nombre de Netanyahu el miércoles o jueves. El apoyo de Abbas es clave para construir la próxima coalición, porque sus cuatro escaños podrían otorgar la mayoría a Netanyahu o a uno de sus oponentes políticos. El líder de Kajol Lavan, Benny Gantz, se reunió con Abbas el martes y lo instó a apoyar a un representante del “bloque del cambio” para formar el próximo gobierno. “La única forma de evitar que Netanyahu siga en el poder, es formar un gobierno honesto sin él y nombrar a un portavoz de la Knesset acordado por todo el bloque del cambio”, declaró Gantz. “Todo esto debe hacerse rápido, porque mientras discutimos, Bibi está trabajando”.

Gantz advirtió a Abbas y Bennett que Netanyahu los está “usando”. Dijo que podría ser posible que Netanyahu forme un gobierno con Bennett y Abbas, pero que rápidamente “se convertirían en sus rehenes”. La reunión de Gantz-Abbas se produjo después de los informes de que el de Kajol Lavan había enviado a un candidato árabe de su partido, Ilhan Hazen, para reunirse con Abbas e instarlo a no respaldar a Lapid como Primer Ministro. Kajol Lavan negó los informes. Abbas también se reunió con la líder de Avodá, Merav Michaeli. Una portavoz laborista dijo que discutieron “opciones de coalición y cooperación potencial”. Los jefes de la Lista Conjunta (Árabe) se reunirán el jueves con Lapid, quien les pedirá que recomienden a Rivlin que forme el próximo gobierno.

Es importante destacar que el proceso de recomendaciones es algo protocolar y que aunque un candidato reciba la mayoría, no necesariamente el presidente otorgará el mandato de formar coalición a esa persona. Además de que no es obligación recomendar y los partidos pueden también optar a abstenerse o no necesariamente sentarse en una coalición con quien recomienden.

Sivan Gobrin desde Israel

Permitida la reproducción por Radio Jai citando la fuente