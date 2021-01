En Israel la situación con respecto al coronavirus es bastante confusa, porque por una parte este país es el líder en vacunación llegando casi al millón y medio de dosis colocadas, sin embargo, por otra parte los casos por COVID no han parado de subir, llegando al punto de tener más de 8 mil infectados diarias. Por ellos hablamos desde Radio Jai con Matty Zwaig, analista político.

“En Israel se está tratando de vacunar la mayor cantidad de gente posible, se empezó con los médicos y luego con los pacientes de riesgo. Lo que está sucediendo es algo bastante paradójico, porque la mayoría de las personas se anotan, pero no todos van, entonces para no tener que tirar lo que queda al final del día toman a cualquier persona, ya sea de riesgo o no para no desperdiciar las dosis”.

Zwaig aclaró a quienes, para él, se deberían vacunar urgentemente: “Lo que se tendría que hacer es vacunar a todos los profesores y maestros de las escuelas primarias y secundarias porque el personal que está frente a los alumnos es la más propensa a recibir el virus en esos ambientes”.

Sobre las vacunaciones en Israel, alegó que dentro de todo está yendo bien, ya que se está por el millón y medio de vacunados, y además se esperan más dosis. Dentro de dos semanas aproximadamente, van a llegar 3 millones de vacunas de la compañía Moderna, o sea la segunda empresa que tiene autorización para dar las dosis.

Además, reveló que las próximas dosis que lleguen al país van a ser suficientes para vacunar a toda la población: “Fuera de Pfizer y Moderna, se ha hecho un arreglo con AstraZeneca y si todo va bien con ese arreglo, Israel va a tener suficientes vacunas para toda su población”.

