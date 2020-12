Dennis Gabor, premio Nobel de física creador de los hologramas y de los fundamentos de la TV a color

Fue un físico húngaro, premio Nobel de Física en 1971, conocido por ser el inventor de la holografía.

También se le conoce por el Filtro de Gabor o su desarrollo de trabajos científicos sobre la teoría de la comunicación, óptica física o la televisión en color, publicó artículos y ensayos sobre la influencia de la tecnología en la sociedad moderna. Nacido como Dénes Günszberg en una familia acomodada en el Imperio austrohúngaro, su familia paterna era judía proveniente de Rusia mientras que su familia materna de España, eran judíos sefardíes llegados a Hungría en el siglo XVIII. En su niñez era un admirador de Julio Verne y Thomas Edison. Su padre era un industrial y Director de la Compañía General Húngara de Minas de Carbón que motivó la influencia sobre la física y la ingeniería en el hogar familiar. También gracias a su familia, aprendió además del húngaro, alemán, inglés y francés.

En 1910, con apenas 10 años, con la ayuda de sus padres presenta la solicitud de su primera patente (llegó a tener unas setenta y tres a lo largo de su vida). Su idea se inspiró en una calesita de una feria en el cual habían sustituido los típicos caballos por pequeños aviones, muy de moda en esa época por los hermanos Wright. En su primera patente ideó un sistema donde los avioncitos podían ir cambiando de altura conforme giraban alrededor de un eje central. Fue el 14 de noviembre de 1911 la Oficina de Patentes de Hungría.

Durante estos primeros años él y su hermano prueban experimentos que leen en revistas científicas en su pequeño laboratorio doméstico, experimentan con la fotografía, radiación, rayos x entre otros fenómenos físicos.

Aunque le fascinaba la física, decide estudiar ingeniería. Al cumplir los dieciocho años es enviado al norte de Italia para servir en la artillería astro-húngara en los últimos meses de la Primera Guerra Mundial, aunque el armisticio no tarda en firmarse, por lo que puede regresar e iniciar los estudios de Ingeniería Mecánica en la Universidad de Tecnología y Economía de Budapest.

A finales de 1918, con la derrota del imperio astrohúngaro, una revolución declara la República Soviética Húngara, tras cuyo fracaso se restaura la monarquía y aumenta la influencia en la región de la Unión Soviética. Gabor no es partidario de este nuevo gobierno que considera reaccionario y en 1920 cuando lo vuelven a llamar para realizar otro servicio militar, abandona Hungría para empezar de nuevo en Berlín.

En Alemania forma parte de una generación emigrante de brillantes húngaros nacidos entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX.

A finales de 1923 obtiene el diploma de Ingeniería Eléctrica en la Universidad Técnica de Berlín, en un momento de gran apogeo de físicos como Albert Einstein, Max Planck, Walther Nernst o Max von Laue. En 1927, obtiene el título de doctor ingeniero; su tesis consiste en la construcción de un tipo de oscilógrafo de rayos catódicos.

Al finalizar su tesis entra a trabajar en la Siemens AG & Halske AG de Berlín, en uno de los laboratorios de física, para desarrollar lámparas de alta presión de vapor de mercurio y cadmio.

En 1933, llega Hitler al poder, debido a su origen judío no se le renueva su contrato con la compañía Siemens y, tras un breve tiempo en Budapest, decide marcharse a Inglaterra un año después, todavía con los estragos de la crisis económica de 1929, los extranjeros tienen difícil encontrar trabajo. Obtiene un empleo en la empresa de ingeniería eléctrica de la empresa British Thomson-Houston en Rugby donde trabajó en el laboratorio de investigación con tubos de descarga de gas o rayos catódicos y el desarrollo del televisor a color.

Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial su empresa colabora para el ejército británico sobre todo para el desarrollo del radar para la defensa aérea. Gabor es clasificado como enemigo extranjero y excluido de las investigaciones aunque se le permite seguir trabajando fuera del área de seguridad de la empresa. Tras finalizar la guerra, publica sus primeros artículos sobre teoría de la comunicación, desarrolló un sistema de cinematografía esteoroscópica y comienza a elaborar y realizar los primeros experimentos sobre la holografía.

En 1947, presenta públicamente la holografía o reconstrucción del frente de onda como la citó el que le daría fama internacional y el premio Nobel de Física en 1971.

Buscaba una herramienta para mejorar la resolución y definición del microscopio electrónico, compensando por medios ópticos las deficiencias de su imagen. Se propuso realizar esto mediante un proceso de registro fotográfico de imágenes, es decir, una técnica semejante a la fotografía que permite reproducir imágenes de alta calidad. La diferencia entre ambas técnicas es que esta vez no solo se registra la imagen del objeto también las ondas de la luz que refleja dicho objeto. De esta forma en poco lugar se puede conseguir guardar gran cantidad de información gracias al principio de superposición, al poner información superpuesta en distintas capas.

En 1949 ingresó en el Imperial College de Londres, sobre todo gracias a su idea de reconstrucción del frente de onda entre importantes científicos como Lawrence Bragg y Max Born, ambos Premios Nobel de Física y Charles Darwin, nieto del famoso Charles Darwin y Director del Laboratorio Nacional de Física de Gran Bretaña.

En 1958 accedió a una plaza de profesor de Física Aplicada hasta su jubilación en 1967. Una importante parte de sus trabajos de investigación sobre la televisión a colores los realiza en los laboratorios de la empresa de televisión, Columbia Broadcasting System en Stanford (California).

Gabor además investigó la manera en la que se comunican los seres humanos. También es conocido por haber introducido el concepto de Filtro de Gabor, muy utilizada hoy en día en el mundo de las telecomunicaciones y procesamiento de imágenes.

En su autobiografía detalla su descubrimiento como un ejercicio de serendipia: un descubrimiento científico afortunado e inesperado por accidente. Pretendía mejorar el microscopio electrónico, lo que en su momento no tuvo ningún éxito y sólo se consiguió de manera práctica en la década de 1990. Sin embargo con la invención del láser, su idea original sí dio lugar a innumerables aplicaciones científicas, tecnológicas e incluso artísticas.

Fue un gran lector, escritor y ensayista, estaba preocupado por la nueva sociedad moderna de finales del siglo XX. Fue miembro del Club de Roma, donde científicos, industriales y humanistas estudiaban el futuro de la humanidad. Desde 1958 dedicó gran parte de su tiempo a estos temas. Se mostró partidario de la combinación en armonía de la innovación social y la tecnología en el diseño del futuro próximo. Se preocupa de los problemas y contradicciones de la civilización, la sobrepoblación y la falta de preparación cultural para ocupar el cada vez mayor tiempo de ocio de la sociedad.

